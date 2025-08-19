Такой шаг должен был продемонстрировать, что Москва не находится в международной изоляции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также США и Европа немедленно начинают работу над гарантиями безопасности для Украины, – Bloomberg

Кому звонил Путин перед встречей лидеров в Вашингтоне?

Путин отдельно проинформировал трех своих партнеров о результатах недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на Аляске.

Аналитики отмечают, что этот шаг был направлен на создание впечатления активной дипломатической поддержки и привлечения стран, которые пытаются оставаться нейтральными, к продвижению требований Москвы по завершению войны против Украины.

Интересно, что среди адресатов звонков не было председателя КНР Си Цзиньпина. Вероятно, Путин планирует лично донести результаты диалога с Трампом во время визита в Китай в конце августа, когда состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия формируют основу блока БРИКС, который стал для Москвы ключевой экономической опорой после того, как Запад закрыл для нее свои рынки в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Что известно о переговорах в Вашингтоне?