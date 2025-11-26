Рютте розкрив, який найважливіший урок він виніс із зустрічей з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, мав декілька зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього політик засвоїв важливий урок щодо Росії та самого президента країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте для видання El Pais.

До теми "Не дозволить Росії досягти успіху": Україна отримає зброї на 5 мільярдів доларів

Що Рютте вивчив після зустрічей із Путіним?

Марк Рютте зазначив, що після зустрічей із російським президентом він дізнався декілька дуже важливих речей про Росію загалом і про Путіна зокрема. Ці знання він використовує у політичній діяльності й досі.

Коли укладаєш угоду, ти повинен переконатися, що вона відповідає його інтересам (Володимира Путіна – 24 Канал), щоб він її дотримався. Це не тільки питання довіри; довіра — це додатковий бонус. На практиці це означає підтримувати низький рівень довіри та переконатися, що стимули є чіткими,

– пояснив генсек НАТО.

Він також зазначив, що, коли йдеться про довгострокове перемир'я або, краще, про повний мирний договір в Україні, Захід повинен переконатися, що російський диктатор ніколи не спробує знову напасти на Україну, бо знає, що наслідки для нього будуть руйнівними.

"Це найважливіший урок, який я виніс", – резюмував Рютте.

Коли, на думку Рютте, закінчиться війна Росії в Україні?