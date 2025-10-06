Масштабна атака на Львівщину: у селі Опори знайшли бойову частину дрона "Герань"
- На Львівщині в селі Опори виявили бойову частину російського безпілотника "Герань", яку успішно знешкодили.
- Під час масованої атаки 5 жовтня росіяни випустили 549 повітряних цілей, зокрема дрони камікадзе, крилаті ракети та "Кинджали", з яких значна частина була спрямована на Львівщину.
У селі Опори після нічної масованої атаки на Львів було виявлено бойову частину російського безпілотника. Працівники спеціальних служб успішно ліквідували небезпечну знахідку.
5 жовтня, близько 14:30 на Львівщині знайшли російський БпЛА "Герань" із нездетонованою бойовою частиною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОВА.
Коли "Герань" потрапила в Опори?
Бойову частину російського безпілотника виявили після масштабного комбінованого масованого російського обстрілу Львова. Ворог вночі 5 жовтня застосував дрони камікадзе, крилаті ракети та "Кинджали".
Небезпечний об'єкт було оперативно ліквідовано відповідними спеціалістами на місці події.
Департамент цивільного захисту повідомляє, що бойові дії та потенційні диверсії не спричинили надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та інших системах життєзабезпечення.
Що відомо про атаку росіян на Львівщину 5 жовтня?
У Львівську область летіло 78 БпЛА та 12 ракет: найбільший удар зазнали Львівський та Стрийський райони міста. У Дрогобицькому, Сихівському, Залізничному та Шепетівському також повідомили про влучання.
Ворог цілився в житлові будинки, навчальні та медичні заклади, цивільні промислові об'єкти та в газотранспортну інфраструктуру області. Постраждав і храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Внаслідок обстрілу загинула родина з чотирьох осіб. Серед них 15-річна дівчина.
Загалом окупанти випустили 549 засобів повітряного нападу. Серед них аеробалістичні та крилаті ракети, БпЛА типу "Шахед" та "Гербера". Ворог завдав ударів у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській і Вінницькій областях.