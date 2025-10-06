У селі Опори після нічної масованої атаки на Львів було виявлено бойову частину російського безпілотника. Працівники спеціальних служб успішно ліквідували небезпечну знахідку.

5 жовтня, близько 14:30 на Львівщині знайшли російський БпЛА "Герань" із нездетонованою бойовою частиною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОВА.

Коли "Герань" потрапила в Опори?

Бойову частину російського безпілотника виявили після масштабного комбінованого масованого російського обстрілу Львова. Ворог вночі 5 жовтня застосував дрони камікадзе, крилаті ракети та "Кинджали".

Небезпечний об'єкт було оперативно ліквідовано відповідними спеціалістами на місці події.

Департамент цивільного захисту повідомляє, що бойові дії та потенційні диверсії не спричинили надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та інших системах життєзабезпечення.

Що відомо про атаку росіян на Львівщину 5 жовтня?