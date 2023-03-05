Переговори щодо ЗАЕС зайшли в глухий кут, – Галущенко

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції не принесли ніяких успіхів. Ба більше, окупанти створюють небезпечну ситуацію на станції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, домовитись з росіянами неможливо.

Важливо Російські спецслужби намагалися отримати дані проєкту української АЕС: їх зупинила СБУ

Що пропонує українська сторона

Галущенко заявив, що наразі ситуація зайшла у глухий кут. Очільник Міненерго назвав три умови, які вимагають на переговорах:

демілітаризація станції;

вихід із ЗАЕС працівників Росатому;

можливість для українського персоналу спокійно, без тиску оперувати ядерним об'єктом.

Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція",

– розповів Галущенко.

За його словами, Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали – росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", – заявив міністр.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Кремль планує використати персонал місії МАГАТЕ як заручників. Крім того, окупанти можуть влаштувати провокації, створюючи загрози навколо окупованої ЗАЕС з метою стримати майбутній контрнаступ ЗСУ.

Пропагандисти повідомляють, що працівники Запорізької АЕС нібито охоче співпрацюють з окупантами. Однак це не відповідає дійсності. Насправді для загарбників ситуація критична в кадровому плані.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що працівники компанії "Енергоатом" не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні.

Крім того, міжнародні експерти нещодавно заявили, що чули близько 20 детонацій поблизу енергетичного об'єкта та роботу артилерії.

ЗАЕС – найбільша атомна станція в Європі – з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. Росія розміщує на майданчику станції військову техніку та боєприпаси. Обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.