Переговоры по ЗАЭС зашли в тупик, – Галущенко

Дипломатические шаги по возвращению Украине Запорожской атомной станции не принесли никаких успехов. Более того, оккупанты создают опасную ситуацию на станции.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, договориться с россиянами невозможно.

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Что предлагает украинская сторона

Галущенко заявил, что в настоящее время ситуация зашла в тупик. Глава Минэнерго назвал три условия, которые украинская сторона требует на переговорах:

демилитаризация станции;

выход с ЗАЭС работников Росатома;

возможность для украинского персонала спокойно, без давления оперировать ядерным объектом.

Но в ответ на это мы получили ничтожный указ Путина, что ЗАЭС – это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве под названием "Запорожская станция",

– рассказал Галущенко.

По его словам, Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы – россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и техника на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", – заявил министр.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Кремль планирует использовать персонал миссии МАГАТЭ в качестве заложников. Кроме того, оккупанты могут устроить провокации, создавая угрозы вокруг оккупированной ЗАЭС с целью сдержать предстоящее контрнаступление ВСУ.

Пропагандисты сообщают, что работники Запорожской АЭС якобы охотно сотрудничают с оккупантами. Однако это не соответствует действительности. На самом деле для захватчиков ситуация критическая в кадровом плане.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верными Украине.

Кроме того, международные эксперты недавно заявили, что слышали около 20 детонаций вблизи энергетического объекта и работу артиллерии.

ЗАЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – с 4 марта 2022 года захвачена российскими военными. Россия размещает на площадке станции военную технику и боеприпасы. Обстреливают россияне и саму станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение энергоблоков и обвиняя в этом ВСУ.