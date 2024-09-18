Невідома ракета майже пробила "Залізний купол" Ізраїлю: що це за зброя і чи не отримає її Росія

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У єменських хуситів раптово з'явилась на озброєнні нова, сучасна та дуже небезпечна й нібито гіперзвукова ракета, що стала великою проблемою для могутньої ізраїльської ППО. Що відомо про нову ракету, до чого тут Іран та чи не використає її Росія проти України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як і чим хусити пробили вищий ешелон ППО Ізраїлю

Вранці 15 вересня 2024 року єменські хусити здійснили чергову спробу ракетного обстрілу Ізраїля. Цього разу вони застосували гіперзвукову ракету і були близькими до успіху. ЦАХАЛ зміг перехопити їх лише частково.

Пуск ракети з північного заходу Ємену був помічений майже відразу о 06:21.

Для її перехоплення була активована система Arrow 3 (є вищим ешелоном протиракетної оборони Ізраїлю) , спеціалізацією якої є перехоплення балістичних ракет середньої та великої дальності.

, спеціалізацією якої є перехоплення балістичних ракет середньої та великої дальності. Було запущено декілька перехоплювачів, але лише одному з них вдалося вразити, але не ліквідувати загрозу.

Як працює ізраїльська система Arrow: дивіться відео

Офіційно в Ізраїлі повідомили, що ракета хуситів розвалилась у повітрі, проте її уламки, включно з бойовою частиною, впали на території Ізраїлю. При цьому по них додатково відпрацьовував "Залізний купол" (ближній радіус ППО).

Місце падіння – 20 – 25 кілометрів від Тель-Авіва, у районі містечок Модіїн та Кфар-Даніель, здебільшого у лісі.



Тобто перехоплення ракети відбулося вже в безпосередній близькості до самого Ізраїлю, хоча Arrow-3 має здійснювати перехоплення на значних відстанях, а не фактично над собою.



Де орієнтовно впали уламки ракет та орієнтовний напрям удару

Хусити, хоча й нікого не вбили (були поранені 9 осіб), але оголосили стрільби тріумфом, а також заявили, що це була їхня нова зброя – гіперзвукова ракета.

У повітряних силах ЦАХАЛ були менш помпезні та заявили, що хоча ціль і була складною, але вона не була ані гіперзвуковою, ані маневренною.

Нагадаємо, що для справжньої гіперзвукової ракети не достатньо досягати гіперзвукової швидкості на певній ділянці траєкторії, вона також має маневрувати.

Таким чином, маємо два голоси, які один одному суперечать. Оскільки хусити пообіцяли продовжувати, в обох сторін обов'язково буде можливість довести, хто ж правий. І суперечка ця нічого хорошого не віщує Ізраїлю, адже навіть якщо нова "вундер ваффе" – це не гіперзвукова ракета, її перехоплення буде дуже дорого коштувати (у всіх сенсах). А якщо повстанці зможуть масштабувати свої обстріли?

Що відомо про ракети Ghadr: характеристики

Ми не знаємо майже нічого. Як Іран, тим паче хусити – дуже закриті й отримати бодай якісь перевірені дані про ракетну програму, а подекуди навіть назви снарядів – це великий успіх.

Наразі відомо, що єменські повстанці мають балістичні ракети та вже використовували їх для обстрілів південного Ізраїлю. Мовиться про ракети родини Ghadr.

Є декілька різновидів Ghadr, які розрізняються дальністю та вагою бойової частини. Найпотужнішою є Ghadr-110.



Саме її хусити запускали по Ізраїлю 6 листопада 2023 року й тоді ЦАХАЛ перехопив за допомогою Arrow-3 поза межами атмосфери Землі.

Згодом такий самий "трюк" Ізраїль повторив навесні 2024 року під час іранської атаки-помсти за ліквідацію іранських військових топів на території дипломатичної місії цієї держави-терориста в Дамаску. Тоді відео знищення цілі фактично в космосі стало хітом соцмереж.

Ghadr-110 – відомі характеристики

виробник – Іран,

тип – балістична ракета середньої дальності,

радіус дії – 1800 – 2000 кілометрів,

вага бойової частини – 650 – 1 000 кілограмів.



Ракета Ghadr / Імовірні характеристики WP

Ghadr-110 та інші ракети не становили проблеми для ППО/ПРО єврейської держави. Нагадаємо, ця країна має ешелоновану систему протиракетної оборони і навчена працювати по балістиці. Але тепер хусити натякають, що запускали щось інше, а не Ghadr.

Що за ракету могли запустити хусити по Ізраїлю

Defence Express припускає, що це може бути абсолютна новинка – ракета Fattah. Відомо, що її перші випробування відбулися влітку 2023 року.

Це поглиблена модернізація ракети Fateh-110, якій додали можливість маневрування. Дальність польоту ракети – нібито 1400 кілометрів, чого достатньо для пострілу з Ємену по Ізраїлю, але лише по південній його частині, тоді як для обстрілу умовного Тель-Авіву потрібна значно більша дальність.

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Цим вимогам може відповідати Fattah-2. Ця ракета теж оповита таємницями. Її називають гіперзвуковою та натякають на спорідненість із російською розробкою "Цирконом" або ракетою BrahMos-2 (спільна розробка Росії та Індії).



"Циркон", BrahMos-2 та Fattah-2 / Колаж Defence Express

Fattah-2 – відомі характеристики

виробник – Іран,

на що схоже – "Циркон" і BrahMos-2,

тип – двоступенева гіперзвукова ракета,

швидкість – до 10 Махів,

дальність – понад 1 400 кілометрів.

Як імовірно працює Fattah: дивіться відео

Крім того, експерти Defence Express припускають, що в хуситів з'явилась нова модифікація Ghadr, до якої додали гіперзвуковий блок.

Звідки в єменських повстанців такі технології та чи можуть опинитися в руках Росії

Секрету тут не має ніякого. Це Іран. А от звідки вони в Ірану? Це питання відкрите, проте, є підстави вважати, що вуха стирчать з Росії.

Нині Москву вже прямо звинувачують у тому, що вона заплатила Тегерану за "Шахеди" та іншу зброю не лише грошима, але й технологіями. Це могли бути розробки у сфері гіперзвуку, або "не мирного" атому. Бо дуже дивно якось виходить, що на 2023 рік в Ірану стається технологічний прорив з балістичними ракетами, а разом з ним – країна швидко починає збагачувати уран та доводити показники до небезпечних відсотків. І все це в умовах санкцій.

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Ракетний арсенал Ірану / Інфографіка CSIS

Тегеран багато років вибудовував мережу своїх проксі на Близькому Сході та досяг у цьому значних успіхів. Нині іранська "вісь спротиву" – не просто картель повстанців / терористів, а вагомий чинник нестабільності для всього регіону.



Однією з перлин іранської експортної системи державного тероризму є сепаратисти з Ємену, відомі як хусити.

Нині вони опинились в суперпозиції, яка полягає в тому, що ліквідувати це кубло проблематично, натомість самим хуситам завдавати значної шкоди не лише окремим державам, а й світовій економіці, не становить жодних складнощів, адже вони мають час та натхнення, а ще незліченний людський ресурс та практично безлімітні поставки зброї від Ірану.

Тегеран при цьому вбиває одразу двох зайців – одночасно рясно сіє нестабільність та тестує нову зброю у бойових умовах проти однієї з найкращих і найщільніших протиракетних оборон у світі. І то тут, то там домагається добрих результатів.

України це також, на жаль, стосується. З 2022 року ми знаємо, що те, що має Іран, рано чи пізно ризикує опинитись в Росії. Так було з "Шахедами" та "Мохаджерами", а тепер і з іранською балістикою.

Бо крім "вісі спротиву" існує й значно більша "вісь зла 2.0", куди крім Ірану входять ще й КНДР та Росія.

Таким чином, не маємо право ігнорувати іранські "новинки", бо сьогодні вони в хуситів, а завтра – вже у росіян, адже є всі підстави вважати, що своїм технологічним успіхам Іран зобов'язаний Росії.

Тому ніхто не здивується, якщо в який момент з'ясується, що "польотні завдання" для єменських терористів для їхніх ударів по Ізраїлю готувалися не в Тегерані, а в Москві. Саме на таку можливість натякало російське керівництво влітку 2024 року.