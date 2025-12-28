Ціни "кусаються", але великі черги стоять: у Буковелі відкрили гірськолижний сезон

На гірськолижному курорті "Буковель" у неділю, 28 грудня, офіційно відкрили сезон катання. Уже в перші дні роботи курорт зіткнувся з напливом туристів – біля підйомників і на ключових локаціях утворилися черги.

В соцмережах активно обговорюють високі ціни на скіпаси та послуги, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Львівщина та Прикарпаття потерпають від масових ДТП і величезних заторів: на дорогах – ожеледиця

Як стартував гірськолижний сезон у Буковелі?

Відпочивальники масово діляться фото й відео з великим скупченням людей, особливо в обідні та післяобідні години. Така ситуація, як зазначають самі туристи, є типовою для старту сезону.

Черги у Буковелі: дивіться відео

Вартість денного абонемента на підйомники перевищує 2 тисячі гривень. Повний денний скіпас коштує від 2050 гривень – ціна залежить від обраної категорії. Один підйом обійдеться у 400 гривень. Також діють пільгові тарифи та VIP-прохід, який значно дорожчий за стандартні опції. Саме ціни стали однією з найгарячіших тем серед користувачів соцмереж.



Ціни у Буковелі / Фото з соцмереж

Відкриття сезону цього року відбулося пізніше через незвично теплу зиму в Карпатах. У грудні бракувало природного снігу, що змусило відкласти запуск трас.

На курорті запевняють: у найближчі дні кількість доступних для катання трас планують поступово збільшувати. Водночас остаточні рішення залежатимуть від погодних умов і можливостей для подальшого штучного осніження схилів.

У Буковелі стартував гірськолижний сезон: дивіться відео

Гірськолижний сезон у Буковелі: дивіться відео

На в'їзді у Буковель затори: дивіться відео

Раніше на Прикарпатті випав сніг