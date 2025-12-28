Ціни "кусаються", але великі черги стоять: у Буковелі відкрили гірськолижний сезон
- 28 грудня в Буковелі офіційно відкрили гірськолижний сезон, попри високі ціни та великі черги біля підйомників.
- Вартість денного абонемента перевищує 2 тисячі гривень, а відкриття сезону затримали через теплу зиму та нестачу снігу.
На гірськолижному курорті "Буковель" у неділю, 28 грудня, офіційно відкрили сезон катання. Уже в перші дні роботи курорт зіткнувся з напливом туристів – біля підйомників і на ключових локаціях утворилися черги.
В соцмережах активно обговорюють високі ціни на скіпаси та послуги, повідомляє 24 Канал.
Як стартував гірськолижний сезон у Буковелі?
Відпочивальники масово діляться фото й відео з великим скупченням людей, особливо в обідні та післяобідні години. Така ситуація, як зазначають самі туристи, є типовою для старту сезону.
Черги у Буковелі: дивіться відео
Вартість денного абонемента на підйомники перевищує 2 тисячі гривень. Повний денний скіпас коштує від 2050 гривень – ціна залежить від обраної категорії. Один підйом обійдеться у 400 гривень. Також діють пільгові тарифи та VIP-прохід, який значно дорожчий за стандартні опції. Саме ціни стали однією з найгарячіших тем серед користувачів соцмереж.
Ціни у Буковелі / Фото з соцмереж
Відкриття сезону цього року відбулося пізніше через незвично теплу зиму в Карпатах. У грудні бракувало природного снігу, що змусило відкласти запуск трас.
На курорті запевняють: у найближчі дні кількість доступних для катання трас планують поступово збільшувати. Водночас остаточні рішення залежатимуть від погодних умов і можливостей для подальшого штучного осніження схилів.
У Буковелі стартував гірськолижний сезон: дивіться відео
Гірськолижний сезон у Буковелі: дивіться відео
На в'їзді у Буковель затори: дивіться відео
Раніше на Прикарпатті випав сніг
Прикарпаття засипало снігом у ніч на 24 грудня, було оголошено жовтий рівень небезпечності через налипання мокрого снігу та ожеледь.
Вітер на Прикарпатті того дня був східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.