Цены "кусаются", но большие очереди стоят: в Буковеле открыли горнолыжный сезон
- 28 декабря в Буковеле официально открыли горнолыжный сезон, несмотря на высокие цены и большие очереди у подъемников.
- Стоимость дневного абонемента превышает 2 тысячи гривен, а открытие сезона задержали из-за теплой зимы и недостатка снега.
На горнолыжном курорте "Буковель" в воскресенье, 28 декабря, официально открыли сезон катания. Уже в первые дни работы курорт столкнулся с наплывом туристов – возле подъемников и на ключевых локациях образовались очереди.
В соцсетях активно обсуждают высокие цены на скипасы и услуги, сообщает 24 Канал.
Как стартовал горнолыжный сезон в Буковеле?
Отдыхающие массово делятся фото и видео с большим скоплением людей, особенно в обеденные и послеобеденные часы. Такая ситуация, как отмечают сами туристы, является типичной для старта сезона.
Стоимость дневного абонемента на подъемники превышает 2 тысячи гривен. Полный дневной скипасс стоит от 2050 гривен – цена зависит от выбранной категории. Один подъем обойдется в 400 гривен. Также действуют льготные тарифы и VIP-проход, который значительно дороже стандартных опций. Именно цены стали одной из самых горячих тем среди пользователей соцсетей.
Открытие сезона в этом году состоялось позже из-за необычно теплой зимы в Карпатах. В декабре не хватало естественного снега, что заставило отложить запуск трасс.
На курорте уверяют: в ближайшие дни количество доступных для катания трасс планируют постепенно увеличивать. В то же время окончательные решения будут зависеть от погодных условий и возможностей для дальнейшего искусственного оснежения склонов.
Ранее на Прикарпатье выпал снег
Прикарпатье засыпало снегом в ночь на 24 декабря, был объявлен желтый уровень опасности из-за налипания мокрого снега и гололеда.
Ветер на Прикарпатье в тот день был восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.