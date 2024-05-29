Може похитнути репутацію США: чи критичною буде відсутність Байдена на Саміті миру

У Білому домі підтвердили, що США братимуть участь в запланованому Саміті миру у Швейцарії. Водночас речниця Карін Жан-П'єр не уточнила, хто саме представлятиме американську сторону.

Найімовірніше, Джо Байден зосереджений на власній виборчій кампанії, тому може не приїхати на дійство. Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, наскільки критичною буде відсутність президента США.

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Що означатиме неучасть Байдена на Саміті миру

За словами політолога, це болюча інформація, що Джо Байден може не приїхати на Саміт миру. Якщо сказати делікатно, це лише посилює розчарування українців в окремих кроках та загалом нерішучості США.

Заяви президента Володимира Зеленського доволі прозоро та прямо свідчать про достатньо великий рівень фрустрації та роздратування в українському керівництві щодо потенційної такої позиції Байдена.

Навіть час та простір обирався з розрахунком на участь президента США. Байден буде присутнім на зустрічі G7 в Італії у ті ж числа – 15 червня. Потрібно менш як годину, аби перетнути кордон та дістатися у Швейцарію на Саміт миру.

Радник президента США Джейк Салліван заявляв, що безпосередньо брав участь у підготовці Саміту миру. Це додаткове підтвердження, що Штати дуже серйозно та глибоко були долучені до планування.

Неучасть Байдена викличе зневіру та зменшення образу лідера США не тільки в очах українців, а й в усього світу. Якщо Байден не буде присутнім на Саміті за участі понад 90 країн, де обговорюватимуть тему, яка є найпершим викликом для міжнародної безпеки, як в продовольчому, так і в ядерному розрізі, це говорить про певні проблеми у Штатах,

– наголосив Саакян.

"Байден ставить свій електоральний інтерес вище, ніж державний. Це власне нікого не здивує, але імідж США може дещо похитнути, особливо на тлі Трампа, який і так серйозно "підмочив" репутацію. Проте трагедії не трапиться, тому що виборча кампанія складна – не допустити Трампа <...> Ніхто не очікує, що у цьому є якийсь демарш щодо Саміту миру", – додав він.

Який позитив може мати неучасть Байдена

Саакян пояснив, що Саміт миру має символічно-технічний характер. З самого початку США були націлені не на якість, а на кількість країн, які візьмуть участь. Потрібно було зібрати арабські та латиноамериканські країни, Глобальний Південь, Океанію та Середню Азію. Все для того, аби не можна було сказати, що "зібрався Захід бити ногами Росію".

Проблеми, які проявила Росія в безпеці та слабкості світового права, мають інтернаціональний та загальнопланетарний характер. Порушення продовольчої безпеки та вільного судноплавства в Чорному морі вже має наслідки в Червоному морі з єменськими хуситами. Також може мати наслідки в Південнокитайському морі, де торгівля проходить на 3 трильйони доларів. А територіальні суперечки відбуваються майже між усіма сусідами, але найбільше з Китаєм.

Так само ядерний шантаж може відбутися в будь-якому іншому куточку світу, де є атомна електростанція чи існує воєнний конфлікт. У такому випадку для України вкрай важлива представленість якомога більшої кількості країн. Можливо, відсутність США та Китаю навіть продемонструє, що на місці України можуть опинитися інші країни, які не мають ядерної зброї чи іншої суперсили.

Неучасть Штатів може зіграти на протидію російській пропаганді. Росіяни інвестували великі ресурси, аби переконати світ, що усі, хто зберуться на Саміті, це маріонетки США, що війна в Україні, це війна зі США, а руками України просто намагаються знищити Росію,

– наголосив Олег Саакян.

"Але виявляється, що Байден не їде на Саміт миру, і Україна через це ображається на нього публічними заявами. Це можна використати як плюс українській пропаганді саме на Глобальний Південь для просування інтересу України. Негатив через потенційну відсутність Байдена існує, але не варто повністю списувати його неучасть", – сказав він.

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