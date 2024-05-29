Еманнуель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ударів по території Росії. Цю позицію, ймовірно, підтримав і Шольц.

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Зміна позиції західних лідерів

Цього тижня Володимир Зеленський приїхав до Європи з метою отримати як додаткове озброєння, так і дозвіл використовувати його для ураження цілей у Росії. За словами журналістів FT, президент "буде приємно задоволений результатом".

Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки Росія використовує свої можливості, що переважають. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів,

– ідеться в матеріалі.

Видання повідомляє, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив.

Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, але вони не мають права бити туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе",

– сказав Макрон на пресконференції.

Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, також сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.

Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі,

– підсумовують аналітики.

Зверніть увагу! Відповідь Шольца не дає чіткого розуміння, чи підтримує він позицію президента Франції. Ба більше, раніше канцлер неодноразово публічно виступав проти ударів по об'єктах всередині Росії.

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