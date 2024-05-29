Еманнуель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ударів по території Росії. Цю позицію, ймовірно, підтримав і Шольц.
Читайте також Макрон планує представити план розміщення військових інструкторів Франції в Україні
Зміна позиції західних лідерів
Цього тижня Володимир Зеленський приїхав до Європи з метою отримати як додаткове озброєння, так і дозвіл використовувати його для ураження цілей у Росії. За словами журналістів FT, президент "буде приємно задоволений результатом".
Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки Росія використовує свої можливості, що переважають. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів,
– ідеться в матеріалі.
Видання повідомляє, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив.
Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, але вони не мають права бити туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе",
– сказав Макрон на пресконференції.
Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, також сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.
Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі,
– підсумовують аналітики.
Що кажуть про удари по Росії інші світові лідери
- Попередньо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу та інших союзників, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.
- На заклик уже відгукнулися кілька країн. Зокрема, генсека підтримав міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Зокрема, він наголосив, що "згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника".
- Також підтримали Столтенберга президент Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Водночас перша країна, яка скасувала обмеження на застосування зброї, була Велика Британія.