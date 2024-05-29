Эманнуэль Макрон считает, что союзникам Украины стоит разрешить использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России. Эту позицию, вероятно, поддержал и Шольц.
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Изменение позиции западных лидеров
На этой неделе Владимир Зеленский приехал в Европу с целью получить как дополнительное вооружение, так и разрешение использовать его для поражения целей в России. По словам журналистов FT, президент "будет приятно доволен результатом".
После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои превосходящие возможности. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей,
– говорится в материале.
Издание сообщает, что после месяцев споров в западных столицах, которые запрещали Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв.
Как объяснить Украине, что нужно защищать свои города, но они не имеют права бить туда, откуда летят ракеты? Это как будто мы говорим им: "Мы даем вам оружие, но вы не можете использовать его, чтобы защитить себя,
– сказал Макрон на пресс-конференции.
Шольц, который был одним из самых сдержанных западных лидеров в этом вопросе, также сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.
Изменение позиции двух крупнейших военных держав ЕС может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве,
– заключают аналитики.
Что говорят об ударах по России другие мировые лидеры
- Предварительно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса и других союзников, которые передают Украине оружие, позволить использовать его на территории России.
- На призыв уже откликнулись несколько стран. В частности, генсека поддержал министр обороны Швеции Пол Йонсон. В частности, он отметил, что "согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника".
- Также поддержали Столтенберга президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и премьер-министр Чехии Петр Фиала. В то же время первой страной, которая отменила ограничения на применение оружия, была Великобритания.