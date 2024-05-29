Может поколебать репутацию США: будет ли критическим отсутствие Байдена на Саммите мира

В Белом доме подтвердили, что США будут участвовать в запланированном Саммите мира в Швейцарии. В то же время пресс-секретарь Карин Жан-Пьер не уточнила, кто именно будет представлять американскую сторону.

Вероятнее всего, Джо Байден сосредоточен на собственной избирательной кампании, поэтому может не приехать на действо. Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, насколько критическим будет отсутствие президента США.

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Что будет означать неучастие Байдена на Саммите мира

По словам политолога, это болезненная информация, что Джо Байден может не приехать на Саммит мира. Если сказать деликатно, это лишь усиливает разочарование украинцев в отдельных шагах и вообще нерешительности США.

Заявления президента Владимира Зеленского довольно прозрачно и прямо свидетельствуют о достаточно большом уровне фрустрации и раздражения в украинском руководстве относительно потенциальной такой позиции Байдена.

Даже время и пространство выбиралось с расчетом на участие президента США. Байден будет присутствовать на встрече G7 в Италии в те же числа – 15 июня. Нужно менее часа, чтобы пересечь границу и добраться в Швейцарию на Саммит мира.

Советник президента США Джейк Салливан заявлял, что непосредственно участвовал в подготовке Саммита мира. Это дополнительное подтверждение, что Штаты очень серьезно и глубоко были приобщены к планированию.

Неучастие Байдена вызовет разочарование и уменьшение образа лидера США не только в глазах украинцев, но и у всего мира. Если Байден не будет присутствовать на Саммите с участием более 90 стран, где будут обсуждать тему, которая является первым вызовом для международной безопасности, как в продовольственном, так и в ядерном разрезе, это говорит об определенных проблемах в Штатах,

– подчеркнул Саакян.

"Байден ставит свой электоральный интерес выше, чем государственный. Это собственно никого не удивит, но имидж США может несколько пошатнуть, особенно на фоне Трампа, который и так серьезно "подмочил" репутацию. Однако трагедии не случится, потому что избирательная кампания сложная – не допустить Трампа <...> Никто не ожидает, что в этом есть какой-то демарш по Саммиту мира", – добавил он.

Какой позитив может иметь неучастие Байдена

Саакян объяснил, что Саммит мира имеет символически-технический характер. С самого начала США были нацелены не на качество, а на количество стран, которые примут участие. Нужно было собрать арабские и латиноамериканские страны, Глобальный Юг, Океанию и Среднюю Азию. Все для того, чтобы нельзя было сказать, что "собрался Запад бить ногами Россию".

Проблемы, которые проявила Россия в безопасности и слабости мирового права, имеют интернациональный и общепланетарный характер. Нарушение продовольственной безопасности и свободного судоходства в Черном море уже имеет последствия в Красном море с йеменскими хуситами. Также может иметь последствия в Южнокитайском море, где торговля проходит на 3 триллиона долларов. А территориальные споры происходят почти между всеми соседями, но больше всего с Китаем.

Так же ядерный шантаж может произойти в любом другом уголке мира, где есть атомная электростанция или существует военный конфликт. В таком случае для Украины крайне важна представленность как можно большего количества стран. Возможно, отсутствие США и Китая даже продемонстрирует, что на месте Украины могут оказаться другие страны, которые не имеют ядерного оружия или другой суперсилы.

Неучастие Штатов может сыграть на противодействие российской пропаганде. Россияне инвестировали большие ресурсы, чтобы убедить мир, что все, кто соберутся на Саммите, это марионетки США, что война в Украине, это война с США, а руками Украины просто пытаются уничтожить Россию,

– подчеркнул Олег Саакян.

"Но оказывается, что Байден не едет на Саммит мира, и Украина из-за этого обижается на него публичными заявлениями. Это можно использовать как плюс украинской пропаганде именно на Глобальный Юг для продвижения интереса Украины. Негатив из-за потенциального отсутствия Байдена существует, но не стоит полностью списывать его неучастие", – сказал он.

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