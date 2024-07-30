Цинічні викрадення щонайменше 72 дітей: NGLmedia розкрило злочини ГО "Батько має право"

Громадська організація "Батько має право" протягом майже дев'яти років, прикриваючись "юридичною" допомогою чоловікам, організовує в Україні викрадення і переховування дітей. Щонайменше 72 українські жінки стверджують, що колишні чоловіки викрали їхніх дітей.

В етері 24 Каналу співредакторка NGL.media Наталія Онисько розповіла унікальні подробиці розслідування щодо відчуження дітей від матерів.

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Відчуження дитини – це психологічне насильство

Всі історії ідентичні – у матері забирають дитину й обмежують спілкування з нею. Зауважимо, що відчуження дитини від одного з батьків є формою психологічного насильства.

Перша героїня, яка у відчаї звернулася за допомогою до журналістів, розповідала про те, що в неї просто забрали сина з дитсадка й наступний раз жінка побачила його через півтора року. Решта кілька десятків історій абсолютно ідентичні.

Коли ми почали займатися цією темою, то у нас була перша зустріч приблизно з 17 жінками. Найбільше вразило, що всі історії одинакові, все було за чітким алгоритмом зроблено. Можна просто міняти прізвища і назви міст, але все було ідентично,

– зауважила Онисько.

Схема роботи ГО

Під час розслідування журналістам вдалося двічі поговорити з керівником громадської організації "Батько має право" Олександром Швецем. Друга зустріч відбулася, коли розслідування завершилося й це вже було так зване контрольне інтерв'ю й тоді з керівником організації спілкувалися журналісти.

Проте під час підготовки розслідування з керівником спілкувалися від імені батька. Тобто журналісти створили легенду, за якою нібито батько звернувся за допомогою.

Перша розмова "батька" зі Швецем відбувалася протягом двох годин. За цей час він чітко розповів про алгоритм, за яким треба діяти.

Швець відразу говорив про те, що якщо ти хочеш, щоби твоя дитина жила з тобою, то повинен її забрати. Однак він не називав чіткого слова вкрасти, а просто сказав: "Дитина має жити з тобою",

– зазначила співредакторка NGL.media.

За схемою роботи організації, батько забирає дитину, спочатку сплачує 200 євро, потім ще 300 євро за консультації, які надає Олександр Швець. Далі чоловік оплачує адвокатів, доплачує громадській організації за "пошук збирання доказів" для суду про те, що дитині нібито краще з батьком.

Після цього починаються судові процеси, які тривають 2 – 3 роки, про визначення місця проживання дитини. Олександр Швед чітко зазначив, що батько повинен заплатити приблизно 10 тисяч євро, щоб в результаті цього тривалого судового процесу отримати рішення, згідно з яким дитина має проживати з ним.

Коли я розмовляла з Олександр Швецем як журналістка, то він фактично повторював ті самі слова, але не називав ціни, але те, що це були однакові тези підштовхнуло нас на те, що це продуманий бізнес,

– наголосила Онисько.

Що викрило діяльність Швеця

Журналістам вдалося встановити спільників Олександра Швеця. Зокрема, з початку розслідування ґрунтували на тому, що у більшості випадків повторювалося ім'я адвокатів й експертів-психологів, які надають висновки про те, що батько це так звана опорна особа для дитини. Й ці висновки стають дуже вагомими під час ухвалення рішень суддями.

Однак виникли підозри, чому у людей з Чернівців, Києва, чи Тернополя один і той самий адвокат й експерт. Також стало відомо, що за ці висновки й послуги адвоката часто сплачує керівник організації Олександр Швець, який на сьогодні особисто не веде жодного судового процесу.

Виглядає досить дивно, але зрештою саме це й підтверджує те, що він контролює цей бізнес, людей, які надають послуги різним батькам,

– мовила співредакторка NGL.media.

Самотужки жінки не можуть протистояти цій схемі

Протистояти цій громадській організації насправді дуже складно. Якщо жінки звернулися до журналістів, то це означає, що фактично будь-які інші методи боротьби вичерпані. Їм залишився тільки розголос, тому що юридично з цим боротися надзвичайно складно.

Проти самої організації немає жодних проваджень і юридичних підстав, щоби це зробити, оскільки вона справді використовує прогалини в законодавстві.

ГО "Батько має право" не робить нібито нічого незаконного, тому що навіть коли батько забирає дитину, то в юридичному сенсі він не краде її. У жінок навіть не реєструють заяви про розшук дитини, адже офіційно дитина з батьком й в безпеці,

– додала Онисько.

Є буквально кілька випадків, де поліція порушила провадження щодо викрадення дитини, але там була причетна ще й мати батька, яка вже є третьою стороною.

Реакція Швеця на розслідування

Співзасновниця NGL Media Олександра Губицька також опублікувала у себе на фейсбук сторінці пост Олександра Швеця з образами жінок і навіть редакції.

"Очікувана реакція. Їм дуже не сподобалося, що нам вдалося досягти мети. Ці висловлювання демонструють рівень дискусії та підтверджують наші твердження про мізогеністичні погляди цього чоловіка й що саме ця дивна філософія покладена в основу діяльності організації", – зазначила співредакторка NGL.media.