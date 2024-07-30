Поліцейські встановили, що злочинці викрадали людей. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.

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Злочинці діяли під прикриттям громадської організації

Злочинна група діяла під прикриттям громадської організації. У поліції Хмельницької області встановили, що її члени викрадених людей насильно поміщали в окреме приміщення. Там вони нібито надавали платні послуги з лікування, але насправді жодної терапії люди там не отримували.

Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної, ігрової та інших залежностей, фігуранти викрадали людей і утримували їх у спеціально обладнаній будівлі в м. Хмельницькому,

– написали у поліції.

Більшість "пацієнтів" там перебувала проти своєї волі. У "реабілітаційному центрі" на момент викриття було приблизно 40 людей з різних областей України.

Слідчі оголосили злочинцям підозри у незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Закон передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Слідчі дії тривають.