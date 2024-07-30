Полицейские установили, что преступники похищали людей. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Смотрите также В Хмельницком из окна 9-го этажа выбросили собаку: полиция открыла уголовное дело

Преступники действовали под прикрытием общественной организации

Преступная группа действовала под прикрытием общественной организации. В полиции Хмельницкой области установили, что ее члены похищенных людей насильно помещали в отдельное помещение. Там они якобы предоставляли платные услуги по лечению, но на самом деле никакой терапии люди там не получали.

Под видом предоставления платных услуг по лечению и реабилитации больных, страдающих от алкогольной, наркотической, игровой и других зависимостей, фигуранты похищали людей и удерживали их в специально оборудованном здании в г. Хмельницком,

– написали в полиции.

Большинство "пациентов" там находилось против своей воли. В "реабилитационном центре" на момент разоблачения было примерно 40 человек из разных областей Украины.

Следователи объявили преступникам подозрения в незаконном лишении свободы или похищении человека. Закон предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения.

Следственные действия продолжаются.