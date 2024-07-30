Циничные похищения по меньшей мере 72 детей: NGLmedia раскрыло преступления ОО "Отец имеет право"

Общественная организация "Отец имеет право" в течение почти девяти лет, прикрываясь "юридической" помощью мужчинам, организует в Украине похищение и укрывательство детей. По меньшей мере 72 украинские женщины утверждают, что бывшие мужья похитили их детей.

В эфире 24 Канала соредактор NGL.media Наталья Онисько рассказала уникальные подробности расследования об отчуждении детей от матерей.

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Отчуждение ребенка – это психологическое насилие

Все истории идентичны – у матери забирают ребенка и ограничивают общение с ним. Заметим, что отчуждение ребенка от одного из родителей является формой психологического насилия.

Первая героиня, которая в отчаянии обратилась за помощью к журналистам, рассказывала о том, что у нее просто забрали сына из детсада и следующий раз женщина увидела его через полтора года. Остальные несколько десятков историй абсолютно идентичны.

Когда мы начали заниматься этой темой, то у нас была первая встреча примерно с 17 женщинами. Больше всего поразило, что все истории одинаковые, все было по четкому алгоритму сделано. Можно просто менять фамилии и названия городов, но все было идентично,

– отметила Онисько.

Схема работы ОО

Во время расследования журналистам удалось дважды поговорить с руководителем общественной организации "Отец имеет право" Александром Швецом. Вторая встреча состоялась, когда расследование завершилось и это уже было так называемое контрольное интервью и тогда с руководителем организации общались журналисты.

Однако при подготовке расследования с руководителем общались от имени отца. То есть журналисты создали легенду, по которой якобы отец обратился за помощью.

Первый разговор "отца" со Швецом происходил в течение двух часов. За это время он четко рассказал об алгоритме, по которому надо действовать.

Швец сразу говорил о том, что если ты хочешь, чтобы твой ребенок жил с тобой, то должен его забрать. Однако он не называл четкого слова украсть, а просто сказал: "Ребенок должен жить с тобой",

– отметила соредактор NGL.media.

По схеме работы организации, отец забирает ребенка, сначала платит 200 евро, потом еще 300 евро за консультации, которые предоставляет Александр Швец. Далее мужчина оплачивает адвокатов, доплачивает общественной организации за "поиск сбора доказательств" для суда о том, что ребенку якобы лучше с отцом.

После этого начинаются судебные процессы, которые длятся 2 – 3 года, об определении места жительства ребенка. Александр Швед четко отметил, что отец должен заплатить примерно 10 тысяч евро, чтобы в результате этого длительного судебного процесса получить решение, согласно которому ребенок должен проживать с ним.

Когда я разговаривала с Александр Швецом как журналистка, то он фактически повторял те же слова, но не называл цены, но то, что это были одинаковые тезисы подтолкнуло нас на то, что это продуманный бизнес,

– подчеркнула Онисько.

Что разоблачило деятельность Швеца

Журналистам удалось установить сообщников Александра Швеца. В частности, с начала расследования основывались на том, что в большинстве случаев повторялось имя адвокатов и экспертов-психологов, которые предоставляют выводы о том, что отец это так называемое опорное лицо для ребенка. И эти выводы становятся очень весомыми при принятии решений судьями.

Однако возникли подозрения, почему у людей из Черновцов, Киева, или Тернополя один и тот же адвокат и эксперт. Также стало известно, что за эти выводы и услуги адвоката часто платит руководитель организации Александр Швец, который на сегодня лично не ведет ни одного судебного процесса.

Выглядит довольно странно, но в конце концов именно это и подтверждает то, что он контролирует этот бизнес, людей, которые предоставляют услуги различным родителям,

– сказала соредактор NGL.media.

Самостоятельно женщины не могут противостоять этой схеме

Противостоять этой общественной организации на самом деле очень сложно. Если женщины обратились к журналистам, то это означает, что фактически любые другие методы борьбы исчерпаны. Им остался только огласка, потому что юридически с этим бороться чрезвычайно сложно.

Против самой организации нет никаких производств и юридических оснований, чтобы это сделать, поскольку она действительно использует пробелы в законодательстве.

ОО "Отец имеет право" не делает якобы ничего незаконного, потому что даже когда отец забирает ребенка, то в юридическом смысле он не крадет его. У женщин даже не регистрируют заявления о розыске ребенка, ведь официально ребенок с отцом и в безопасности,

– добавила Онисько.

Есть буквально несколько случаев, где полиция возбудила производство о похищении ребенка, но там была причастна еще и мать отца, которая уже является третьей стороной.

Реакция Швеца на расследование

Соучредитель NGL Media Александра Губицкая также опубликовала у себя на фейсбук странице пост Александра Швеца с оскорблениями женщин и даже редакции.

"Ожидаемая реакция. Им очень не понравилось, что нам удалось достигнуть цели. Эти высказывания демонстрируют уровень дискуссии и подтверждают наши утверждения о мизогенистических взглядах этого человека и что именно эта странная философия положена в основу деятельности организации", – отметила соредактор NGL.media.