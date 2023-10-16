"Відповідальність – на мені": голова ізраїльської спецслужби про напад ХАМАС
Джерело:The Times of Israel
Глава Служби загальної безпеки Ізраїлю ШАБАК Ронен Бар узяв на себе особисту відповідальність за те, що не вдалося запобігти нападу бойовиків ХАМАС. Терористи ХАМАС напали 7 жовтня і зуміли прорватися на територію Ізраїлю, вбивши сотні цивільних.
Ронен Бар у листі співробітникам спецслужби та їхнім сім'ям написав, що він несе особисту відповідальність за те, що Ізраїль не запобіг нападу ХАМАС.
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У спецслужбі Ізраїлю заявили, що не змогли запобігти атаці ХАМАС
"Незважаючи на низку заходів, які ми вжили, на жаль, нам не вдалося запобігти атаці. І відповідальність лежить на мені, як на голові служби", – цитують Ронена Бара ЗМІ Ізраїлю.
Він зазначив, що час для відповідних розслідувань ще настане, а поки що Ізраїль перебуває у стані війни і має боротися.
Як пише The Times of Israel, за кілька годин до нападу 7 жовтня оборонне відомство помітило незвичайний рух у Секторі Гази, що призвело до телефонної розмови між високопоставленими чиновниками пізно ввечері, але ці ознаки були в основному відкинуті.
Проте, згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, Бар пішов до штаб-квартири відомства і наказав відправити невелику групу до кордону з Газою, очікуючи на невелику атаку.
За даними агентства, щонайменше 10 членів ШАБАК були вбиті під час нападів 7 жовтня.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: головне на цей момент
- Після нападу ХАМАС армія Ізраїлю відновили контроль над територією країни, яку тимчасово захопили терористи. Тільки на території Ізраїлю було виявлено тіла 1500 бойовиків ХАМАС.
- Після цього Ізраїль почав завдавати ударів по Секторі Гази, де дислокуються бойовики. Також Ізраїль розпочав блокаду Сектору Гази, після чого в ООН заявили про критичну ситуацію в регіоні.
- Крім того, армія Ізраїлю готується до наземної операції, яку довелося відкласти через ряд причин.
- Зокрема, Сектор Гази надзвичайно густонаселений регіон, тому наземна операція могла призвести до великої кількості жертв серед мирного населення.
- Армія Ізраїлю дала мирним жителям Гази час, щоб покинути регіон, проте терористи ХАМАС закликали людей залишитися і чинити опір. США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні Сектора Гази для евакуації людей.
- Ще одна проблема наземної операції полягає в тому, що в полоні ХАМАС перебувають 199 людей, яких бойовики погрожують вбити. Військові намагаються визначити, де саме тримають заручників на території Сектора Гази.
- 16 жовтня в армії Ізраїлю заявила, що вдарила по місцю дислокації та вбили керівника загальної розвідки ХАМАС у місті Хан-Юніс на півдні Гази.