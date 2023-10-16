"Відповідальність – на мені": голова ізраїльської спецслужби про напад ХАМАС

Глава Служби загальної безпеки Ізраїлю ШАБАК Ронен Бар узяв на себе особисту відповідальність за те, що не вдалося запобігти нападу бойовиків ХАМАС. Терористи ХАМАС напали 7 жовтня і зуміли прорватися на територію Ізраїлю, вбивши сотні цивільних.

Ронен Бар у листі співробітникам спецслужби та їхнім сім'ям написав, що він несе особисту відповідальність за те, що Ізраїль не запобіг нападу ХАМАС.

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У спецслужбі Ізраїлю заявили, що не змогли запобігти атаці ХАМАС

"Незважаючи на низку заходів, які ми вжили, на жаль, нам не вдалося запобігти атаці. І відповідальність лежить на мені, як на голові служби", – цитують Ронена Бара ЗМІ Ізраїлю.

Він зазначив, що час для відповідних розслідувань ще настане, а поки що Ізраїль перебуває у стані війни і має боротися.

Як пише The Times of Israel, за кілька годин до нападу 7 жовтня оборонне відомство помітило незвичайний рух у Секторі Гази, що призвело до телефонної розмови між високопоставленими чиновниками пізно ввечері, але ці ознаки були в основному відкинуті.

Проте, згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, Бар пішов до штаб-квартири відомства і наказав відправити невелику групу до кордону з Газою, очікуючи на невелику атаку.

За даними агентства, щонайменше 10 членів ШАБАК були вбиті під час нападів 7 жовтня.

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