У Google ввели б фільтрування, – мовознавець про проблему російського контенту в мережі

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну питання відмежування від російського контенту стало як ніколи важливим та актуальним. Країна-агресорка доклала максимум зусиль до запуску процесу тотальної дерусифікації, який охопив різні напрямки.

Українці активно змінюють назви вулиць, зносять пам'ятники діячів та працюють над тим, аби заборонити музику російських виконавців у громадських місцях та медіа. Однак, у мережі відмежуватися від російськомовного контенту важче. Про це 24 каналу розповів мовозахисник Святослав Літинський.

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Через виняток Google не вводить фільтрування

19 червня Верховна Рада України схвалила законопроєкт про заборону російської музики у громадських місцях та медіа. Він сприятиме розвитку української музики. Однак, закон має цікавий виняток – нововведення не розповсюджуватиметься на виконавців, які засудили агресію Росії щодо України. Так, РНБО створить й оновлюватиме список тих артистів, на яких не буде поширюватись заборона.

"Якби в законі не було винятку, то перше ж звернення Міністерства культури та Міністерства закордонних справ до організації Google спричинило б введення фільтрування. Адже вони дуже дотримуються законів країни, в якій вони працюють", – підкреслив мовозахисник.

Він додав, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко навряд чи дозволить повну заборону російськомовного контенту. Для цього з закону потрібно прибрати відповідні винятки.

Відмежуватися може кожен українець

Мовозахисник розповів, що його діти споживають ютуб-контент лише українською та англійською мовами.

"Я давно пояснив їм, що є держава-агресор, і ми не можемо підтримувати їх на інформаційному фронті, адже тоді ставатимемо слабшими", – відзначив Літинський.

Про заборону висловилася українська співачка Тіна Кароль

Виконавиця переконана, що до цього йшло тривалий час. Кароль привітала українців та музикантів з прийняттям цього рішення.

"Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними й в айдентиці нації",

– наголосила Тіна.

Крім того, тепер молодь зможе активно розвиватися, звучати та знаходити свого слухача. "Ми загартовуємо нову історію України ось таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію без Росії", – додала Кароль.

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