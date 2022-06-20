В Google ввели бы фильтрацию, – языковед о проблеме российского контента в сети

На фоне полномасштабного вторжения в Украину вопрос ограничения от русского контента стал как никогда важным и актуальным. Страна-агрессор приложила максимум усилий к запуску процесса тотальной дерусификации, охватившего разные направления.

Украинцы активно меняют названия улиц, сносят памятники деятелей и работают над тем, чтобы запретить музыку российских исполнителей в общественных местах и медиа. Однако в сети отграничиваться от русскоязычного контента труднее. Об этом 24 канала рассказал языкозащитник Святослав Литинский.

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За исключением Google не вводит фильтрацию

19 июня Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете русской музыки в общественных местах и медиа. Он будет способствовать развитию украинской музыки. Однако закон имеет интересное исключение – нововведение не будет распространяться на исполнителей, осудивших агрессию России в отношении Украины. Да, СНБО создаст и будет обновлять список тех артистов, на которых не будет распространяться запрет.

"Если бы в законе не было исключения, то первое же обращение Министерства культуры и Министерства иностранных дел к организации Google повлекло бы за собой введение фильтрации. Ведь они очень соблюдают законы страны, в которой они работают", - подчеркнул языкозащитник.

Он добавил, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вряд ли разрешит полный запрет на русскоязычный контент. Для этого из закона следует убрать соответствующие исключения.

Отмежеваться может каждый украинец

Языковой защитник рассказал, что его дети потребляют ютуб-контент только на украинском и английском языках.

"Я давно объяснил им, что есть государство-агрессор, и мы не можем поддерживать их на информационном фронте, ведь тогда становимся слабее", - отметил Литинский.

О запрете высказалась украинская певица Тина Кароль

Исполнительница убеждена, что до этого шло долгое время. Кароль поздравила украинцев и музыкантов с принятием этого решения.

"Этот вопрос назревал уже давно, он необходим, это абсолютно правильно, я поздравляю нас, и музыкантов, и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми и в айдентике нации",

– подчеркнула Тина.

Кроме того, теперь молодежь сможет активно развиваться, звучать и находить слушателя. "Мы закаляем новую историю Украины вот таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю без России", – добавила Кароль.

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