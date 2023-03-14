Гостра нестача артилерії заважає наступу Росії на Сході України, – The Wall Street Journal

Дефіцит артилерійських снарядів гальмує стрімке просування Росії на Сході України. Попри це, Москва досі намагається захопити місто Бахмут після місяців запеклих боїв.

Дефіцит російських боєприпасів за останні тижні посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту, ймовірно, запровадять жорстке нормування артилерійських снарядів. Про це на щоденному брифінгу розвідки 14 березня заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Інші європейські оборонні чиновники погоджуються з цією оцінкою. Також вони підкреслюють, що Росія працює з партнерами, зокрема з Північною Кореєю, щоб швидко закуповувати боєприпаси.

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Загарбникам бракує боєприпасів

У Британії заявили, що артилерійське нормування на лінії фронту є основною причиною нещодавніх невдач Росії в Україні. Москва, ймовірно, вдається до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних для використання у війні.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 14 березня під час відвідування АТ "Корпорація "Тактичні ракети" в підмосковному місті Корольов доручив російським виробникам подвоїти виробництво високоточної зброї. Про це повідомили російські державні ЗМІ.

У той час як західні країни, включаючи США, намагаються збільшити військове виробництво, щоб допомогти Україні, Росія застосовує принципи командно-адміністративної економіки, оскільки її оборонно-промисловий потенціал стає слабким місцем у її військовій кампанії.

У перші кілька місяців війни Росія вела артилерійські обстріли так, ніби її ресурси були безмежними, проте нестача боєприпасів підірвала цю стратегію. За оцінками аналітиків, Росія випускає близько 10 тисяч снарядів на день. Минулого літа їхня кількість становила 20 – 30 тисяч. Своєю чергою, Сили оборони України використовують близько 3 тисяч снарядів на день.

Росія навіть у найгіршому кошмарі не могла собі уявити, що опиниться втягнутою в таку війну. Вони (окупанти – 24 Канал) очікували, що вона закінчиться швидко, але вона не закінчилася, і вони вже витратили величезні ресурси,

– зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Росіяни прагнуть захопити Бахмут

Попри брак ресурсів, окупанти за останні тижні досягли певного прогресу навколо Бахмута. Загарбники розглядають це місто як своєрідні ворота до інших частин Донбасу. Проте українські війська продовжують героїчно його обороняти.

"На Сході дуже важко, дуже боляче. Нам потрібно знищити військову міць ворога, і ми це зробимо", – заявив у своєму зверненні 13 березня президент Володимир Зеленський.

Раніше він казав, що вище військове командування виступає за утримання Бахмуту, адже українські війська продовжують виснажувати сили Росії, вбиваючи тисячі окупантів. Кремль не оприлюднює дані про втрати з вересня, але за оцінками уряду Великої Британії, на війні в Україні вже ліквідували до 60 тисяч російських солдатів.

Загальні втрати ворога

Річка Бахмутка, яка розсікає Бахмут, зараз є лінією зіткнення між російськими окупантами, які прагнуть захопити центр міста, та українськими Силами оборони, які його захищають.

Варто зауважити, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 160 тисяч своїх військових.

Також наші бійці успішно знищують ворожу техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, Сили оборони станом на 14 березня спопелили: