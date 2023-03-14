Острая нехватка артиллерии мешает наступлению России на Востоке, – The Wall Street Journal

Дефицит артиллерийских снарядов тормозит быстрое продвижение России на Востоке Украины. Несмотря на это, Москва до сих пор пытается захватить город Бахмут после ожесточенных месяцев боев.

Дефицит российских боеприпасов за последние недели усилился до такой степени, что на многих участках фронта, вероятно, будет введено жесткое нормирование артиллерийских снарядов. Об этом на ежедневном брифинге разведки 14 марта заявило Министерство обороны Великобритании.

Другие европейские оборонные чиновники согласны с этой оценкой. Также они подчеркивают, что Россия работает с партнерами, в частности, с Северной Кореей, чтобы быстро закупать боеприпасы.

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Захватчикам не хватает боеприпасов

В Британии заявили, что артиллерийская нормировка на линии фронта является основной причиной недавних неудач России в Украине. Москва, вероятно, прибегает к использованию старых запасов боеприпасов, ранее отнесенных к категории непригодных для использования в войне.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 марта во время посещения АО "Корпорация "Тактические ракеты" в подмосковном городе Королев поручил российским производителям удвоить производство высокоточного оружия, сообщили российские государственные СМИ.

В то время как западные страны, включая США, пытаются увеличить военное производство, чтобы помочь Украине, Россия применяет принципы командно-административной экономики, поскольку ее оборонно-промышленный потенциал становится слабым местом в ее военной кампании.

В первые несколько месяцев войны Россия вела артиллерийские обстрелы так, будто ее ресурсы были безграничными, однако нехватка боеприпасов подорвала эту стратегию. По оценкам аналитиков Россия выпускает около 10 тысяч снарядов в день. Прошлым летом их количество составляло 20 – 30 тысяч. В свою очередь, Силы обороны Украины используют около 3 тысяч снарядов в день.

Россия даже в самом худшем кошмаре не могла себе представить, что окажется втянутой в такую войну. Они (оккупанты – 24 Канал) ожидали, что она закончится быстро, но она не закончилась, и они уже потратили огромные ресурсы,

– отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Россияне стремятся захватить Бахмут

Несмотря на нехватку ресурсов, оккупанты за последние недели достигли определенного прогресса вокруг Бахмута. Захватчики рассматривают этот город как своеобразные ворота в другие части Донбасса. Однако украинские войска продолжают героически его оборонять.

"На Востоке очень тяжело, очень больно. Нам нужно уничтожить военную мощь врага, и мы это сделаем", – заявил в своем обращении 13 марта президент Владимир Зеленский.

Ранее он говорил, что высшее военное командование выступает за удержание Бахмута, ведь украинские войска продолжают истощать силы России, убивая тысячи оккупантов. Кремль не обнародует данные о потерях с сентября, но, по оценкам правительства Великобритании, на войне в Украине уже ликвидировали до 60 тысяч российских солдат.

Общие потери врага

Река Бахмутка, которая рассекает Бахмут, сейчас является линией столкновения между российскими оккупантами, стремящимися захватить центр города, и защищающими его украинскими Силами обороны.

Следует заметить, что по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 160 тысяч своих военных.

Также наши бойцы успешно уничтожают вражескую технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, Силы обороны по состоянию на 14 марта испепелили: