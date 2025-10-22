Після масованої атаки ввели графіки: як вимикатимуть світло в Дніпрі 22 жовтня

Після російської масованої атаки у Дніпрі повернулися графіки стабілізаційних відключень. Вони розподілені на 6 груп, кожна з яких додатково складається з двох підчерг.

Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через удари російської армії по енергооб'єктах. Про графіки відключень в Дніпрі – інформує 24 Канал.

До теми Росія спустошує прикордоння України енергетичним терором: що ускладнює відновлення

Кому і коли будуть вимикати світло у Дніпрі 22 жовтня?

У ДТЕК розповіли, що за командою Укренерго відбувся перехід з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень. Ці графіки діятимуть у Дніпропетровській області до кінця доби, 22 жовтня.

Загалом у регіоні діють 12 підчерг, для кожної з якої світло щодня вимикають по-різному.



Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 22 жовтня / Фото ДТЕК



Як вимикатимуть електроенергію Дніпрянам 22 жовтня / Фото ДТЕК

Як дізнатися, коли будуть відключення світла за конкретною адресою?

Дізнатися графік відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Актуальну інформацію також можна отримати у чат-боті у Viber і Telegram.

Варто зазначити, що споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження вводять для трьох черг, то погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні.

Коли до графіка додають більше ніж три черги – обмеження стосуються більшої частини населення. А якщо менше ніж три – відповідно, електроенергії вистачає більшій кількості людей.

Як Росія атакувала об'єкти енергетики у Дніпропетровській області?