Графіки будуть у більшості регіонів: як вимикатимуть світло в Україні 14 листопада
У п'ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як відключатимуть світло 14 листопада?
В Укренерго зазначили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У п'ятницю, 14 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Енергетики наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Через це українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– додали в Укренерго.
Яка зараз ситуація в енергосистемі України?
Під час масованого обстрілу 8 листопада російські загарбники пошкодили підстанції двох АЕС в Україні. Попри це, енергетикам вдалося зберегти керованість системи.
Експерт з енергетики Олександр Харченко закликав українців готуватися до важкої зими. За його словами, Росія завдаватиме масованих комбінованих ударів кожні 5 – 7 тижнів, після яких Україна проходитиме важкий період тривалістю 7 – 10 днів.