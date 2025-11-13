Графики будут в большинстве регионов: как будут выключать свет в Украине 14 ноября
- 14 ноября в большинстве регионов Украины будут применены графики ограничения потребления электроэнергии с 00:00 до 23:59.
- Ограничения могут меняться, поэтому украинцев призывали следить за официальной информацией от облэнерго.
В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как отключить свет 14 ноября?
В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В пятницу, 14 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Энергетики подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому украинцев призывали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно,
– добавили в Укрэнерго.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины?
Во время массированного обстрела 8 ноября российские захватчики повредили подстанции двух АЭС в Украине. Несмотря на это, энергетикам удалось сохранить управляемость системы.
Эксперт по энергетике Александр Харченко призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме. По его словам, Россия будет наносить массированные комбинированные удары каждые 5-7 недель, после которых Украина будет проходить тяжелый период продолжительностью 7-10 дней.