24 Канал Главные новости Графики будут в большинстве регионов: как будут выключать свет в Украине 14 ноября
13 ноября, 18:26
2

Графики будут в большинстве регионов: как будут выключать свет в Украине 14 ноября

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 14 ноября в большинстве регионов Украины будут применены графики ограничения потребления электроэнергии с 00:00 до 23:59.
  • Ограничения могут меняться, поэтому украинцев призывали следить за официальной информацией от облэнерго.

В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как отключить свет 14 ноября? 

В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. 

В пятницу, 14 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими: 

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей. 

Энергетики подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому украинцев призывали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах. 

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно, 
– добавили в Укрэнерго. 

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины? 

  • Во время массированного обстрела 8 ноября российские захватчики повредили подстанции двух АЭС в Украине. Несмотря на это, энергетикам удалось сохранить управляемость системы. 
     

  • Эксперт по энергетике Александр Харченко призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме. По его словам, Россия будет наносить массированные комбинированные удары каждые 5-7 недель, после которых Украина будет проходить тяжелый период продолжительностью 7-10 дней.