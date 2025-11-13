От чего зависит изменение графиков отключений света в течение суток?
Причиной таких ситуаций являются изменения в нагрузке на сеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
В случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно принять меры, чтобы ее снизить,
– объяснили в ведомстве.
Такие графики аварийных отключений могут быть применены независимо от составленных графиков почасовых отключений света. Продолжительность применения этих графиков может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.
Важно! Если (вследствие проведенных специалистами ремонтов) мощность энергосистемы увеличивается, то и продолжительность отключений уменьшается.
Какие есть графики отключений света?
Как рассказали во Львовоблэнерго, в частности существуют три вида графиков:
- СГАВ (специальные графики аварийных отключений);
- ГАВ (графики аварийных отключений);
- ГПВ (графики почасовых отключений).
СГАВ – это специальные графики аварийных отключений для уменьшения нагрузки на систему и применяется с наименьшим временем реализации.
ГАВ – это графики аварийных отключений.
ГПВ – это графики почасовых отключений, которые заблаговременно планируются. Когда они уже подготовлены, то потребителям официально объявляют информацию.
Заблаговременно предупредить потребителей и опубликовать информацию о периодичности, продолжительности применения графиков ГАВ и СГАВ невозможно,
– говорится в сообщении.
Важно! Для понимания, какие графики применены в то или иное время, следует обращаться к официальным источникам информации – сайтов и официальных страниц местного облэнерго, Минэнерго, Укрэнерго и тому подобное.
К чему готовиться разным регионам Украины?
Сейчас состояние энергосистемы отличается в зависимости от региона. После улучшения ситуации, лучший сценарий ожидает регионы на западе. Жителям этой части страны можно надеяться на быстрое восстановление энергетики.
Однако в прифронтовой части Украины совсем другая ситуация. Там длительное время могут сохраняться 3-4 очереди отключений света.