Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также Есть свои сложности: почему в течение суток меняются графики отключений света

Как отключить свет 14 ноября?

В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В пятницу, 14 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Энергетики подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому украинцев призывали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в регионах.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно,

– добавили в Укрэнерго.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины?