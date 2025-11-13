Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Читайте також Є свої складнощі: чому протягом доби змінюються графіки відключень світла

Як відключатимуть світло 14 листопада?

В Укренерго зазначили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У п'ятницю, 14 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Енергетики наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Через це українців закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– додали в Укренерго.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України?