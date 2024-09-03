Така ситуація триватиме ще 3 – 4 дні: що відбувається з енергетичною сферою України

В Україні продовжуються аварійно-ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури енергосистеми. На тлі високих температур навколишнього середовища зростає потреба в електроспоживанні.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський, додавши, що це призводить до збереження дефіциту електроенергії в енергосистемі, тому межуються графіки погодинних відключень з графіками аварійних.

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Чим більше дефіцит – тим більше черг застосовується

Білявський зауважив, що 2 – 4 черги вводяться, якщо не вистачає у групи споживачів, яка об'єднана за загальним попитом, електроенергії, тоді застосовуються графіки аварійних відключень.

"Якщо прив'язуватись до температурного режиму навколишнього середовища, така ситуація триватиме ще 3 – 4 дні. Аварійно-ремонтні роботи тривають, оскільки ворог під час попереднього терористичного обстрілу застосовував фактично касетні боєприпаси, це ускладнює роботу з розмінування території, ліквідації наслідків удару", – наголосив Білявський.

Якщо температура навколишнього середовища буде знижуватись, то в другій половині поточного тижня буде зменшуватись і дефіцит електроенергії в енергосистемі. Це означає, що тривалість погодинних відключень можливо стане меншою.

Споживання електроенергії громадянами має бути розумним

Експерт з енергетики зазначив, що наразі енергетикам вкрай важливо максимально системно й чітко прогнозувати споживання хоча б на годину вперед. Споживання електроенергії громадянами має бути, з його слів, максимально легким, тобто без використання складних за потужністю побутових приладів, особливо у пікові години.

Це, зі слів Білявського, дасть можливість прогнозовано підбирати ту потужність в енергосистемі, аби дефіцит був мінімальний та не застосовувати аварійні відключення.

Якщо одномоментно о 9 годині ранку певний бізнес-центр в Києві вмикає кондиціонери, то це миттєве додаткове навантаження на локальну енергомережу. Під це навантаження треба швидко і безпечно підібрати відповідний обсяг генерації електроенергії. Якщо цього обсягу в цей час немає, тоді вводяться графіки аварійних відключень,

– пояснив Білявський.