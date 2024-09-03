Такая ситуация продлится еще 3 – 4 дня: что происходит с энергетической сферой Украины

В Украине продолжаются аварийно-ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры энергосистемы. На фоне высоких температур окружающей среды растет электропотребление.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский, добавив, что это приводит к сохранению дефицита электроэнергии в энергосистеме, поэтому граничат графики почасовых отключений с графиками аварийных.

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Чем больше дефицит – тем больше очередей применяется

Белявский отметил, что 2 – 4 очереди вводятся, если не хватает у группы потребителей, которая объединена по общему спросу, электроэнергии, тогда применяются графики аварийных отключений.

"Если привязываться к температурному режиму окружающей среды, такая ситуация продлится еще 3 – 4 дня. Аварийно-ремонтные работы продолжаются, поскольку враг во время предыдущего террористического обстрела применял фактически кассетные боеприпасы, это затрудняет работу по разминированию территории, ликвидации последствий удара", – подчеркнул Белявский.

Если температура окружающей среды будет снижаться, то во второй половине текущей недели будет уменьшаться и дефицит электроэнергии в энергосистеме. Это означает, что продолжительность почасовых отключений, возможно, станет меньше.

Потребление электроэнергии гражданами должно быть разумным

Эксперт по энергетике отметил, что сейчас энергетикам крайне важно максимально системно и четко прогнозировать потребление хотя бы на час вперед. Потребление электроэнергии гражданами должно быть, с его слов, максимально легким, то есть без использования сложных по мощности бытовых приборов, особенно в пиковые часы.

Это, по словам Белявского, даст возможность прогнозируемо подбирать такую мощность в энергосистеме, чтобы дефицит был минимальный и не применять аварийные отключения.

Если одномоментно в 9 часов утра определенный бизнес-центр в Киеве включает кондиционеры, то это мгновенная дополнительная нагрузка на локальную энергосеть. Под эту нагрузку надо быстро и безопасно подобрать соответствующий объем генерации электроэнергии. Если этого объема в это время нет, тогда вводятся графики аварийных отключений,

– пояснил Белявский.