Новые атомные энергоблоки

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что одной из проблем является то, знают ли в "Энергоатоме" сколько воды надо для всех энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Геннадий Рябцев Эксперт по вопросам энергетики Где в Хмельницкой области столько воды взять? Они не спрашивали местных? В то же время куда потом эта электрическая энергия будет идти? Здесь можно указать, что на экспорт, но исходя из каких данных по балансу это было сделано? Никто же не знает, каким будет баланс электрической энергии в Украине.

Он считает, что сейчас это решение является "сжиранием средств", потому что на Хмельницкой АЭС нужно будет огромную кучу бетона залить в грунт.

"Энергоатом" у нас прибыльная компания? Нет, ведь она сейчас испытывает немалые убытки. Тогда у кого они собираются забрать средства на проекты по строительству? Или они хотят, чтобы США профинансировали все, вместо того, чтобы помогать с восстановлением украинской разрушенной энергосистемы?

– сказал Рябцев.

Зато эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что Украине действительно нужна атомная генерация. Строительство новых энергоблоков позволит маневрировать и, соответственно, понижать и повышать мощность, когда это действительно надо.

Юрий Корольчук Эксперт по энергетике Я думаю, что в лучшем случае получится до 7 – 8 миллиардов долларов за один блок, ведь при строительстве АЭС есть немалое количество работ, которая требует средств.

Заметьте! Стоимость строительства 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС, согласно проекту от 2018 года, оценивалась в 80 миллиардов гривен. Однако, принимая во внимание инфляцию, сегодня цена составляет 130 миллиардов гривен.