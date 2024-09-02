Нові атомні енергоблоки
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що однією із проблем є те, чи знають у "Енергоатомі" скільки води треба для усіх енергоблоків Хмельницької АЕС.
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Де на Хмельниччині стільки води взяти? Вони не питали місцевих? Водночас куди потім ця електрична енергія йтиме? Тут можна вказати, що на експорт, але виходячи з яких даних щодо балансу це було зроблено? Ніхто ж не знає, яким буде баланс електричної енергії в Україні.
Він вважає, що нині це рішення є "зжиранням коштів", бо на Хмельницькій АЕС потрібно буде величезну купу бетону залити в ґрунт.
"Енергоатом" у нас прибуткова компанія? Ні, адже вона зараз зазнає чималих збитків. Тоді в кого вони збираються забрати кошти на проєкти щодо будівництва? Чи вони хочуть, щоб США профінансували все, замість того, щоб допомагати з відновленням української зруйнованої енергосистеми?
– сказав Рябцев.
Натомість експерт з енергетики Юрій Корольчук заявив, що Україні справді треба атомна генерація. Будівництво нових енергоблоків дозволить маневрувати й, відповідно, понижувати та підвищувати потужність, коли це справді треба.
Я думаю, що в кращому випадку вийде до 7 – 8 мільярдів доларів за один блок, адже під час будівництва АЕС є чимала кількість робіт, яка вимагає коштів.
Зауважте! Вартість будівництва 3 та 4 блоків на Хмельницькій АЕС, згідно з проєктом від 2018 року, оцінювалась у 80 мільярдів гривень. Проте, беручи до уваги інфляцію, сьогодні ціна складає 130 мільярдів гривень.