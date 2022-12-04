ЄС затвердив ліміт цін на російську нафту: чи відчутними будуть втрати країни-агресорки

Кремль відчує збитки від того, що Європейський Союз визначив ціновий ліміт для російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Однак потрібно, щоб до цього проєкту приєдналися якомога більше країн.

Про це 24 каналу розповів економіст та фінансовий аналітик Віталій Шапран. Він відзначив, що нині російська нафта продається на рівні 80 – 75 доларів за барель. Якщо ціна на неї стане 60 доларів, то це відчутне зниження на ринку.

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Фінансовий аналітик вважає, що Китай та Індія навряд чи офіційно приєднаються до цього проєкту. Проте країни можуть долучатися формально і неформально.

Уже є реакція ринків

Зокрема, як помітив Шапран, приватні індійські та китайські компанії припинили купувати російську нафту. Вони перебувають в очікуванні, що буде великий розпродаж і ціни стануть значно нижчими за 70 доларів за барель.

Ми бачимо, що акція ще не стартувала, а реакція ринків на неї вже є. І що більше ця реакція буде, то успішнішим буде цей проєкт,

– наголосив економіст.

Шапран вважає, що згодом ціна на російську нафту зможе опуститися і до 30 доларів за барель, чи навіть менше. Усе залежатиме від поведінки Росії, наскільки Москва буде схильна до подальших терористичних дій щодо України та світу.

Москва істерично відреагувала

Фінансовий аналітик зауважив, що вже є перша реакція Кремля щодо цінового ліміту на російську нафту. Зокрема речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це нелегітимне рішення і Росія його не прийме.

Однак Москва не може відмовитися від цього проєкту, бо в них на відміну від Сполучених Штатів відсутні сховища, у яких могла б зберігатися нафта,

– сказав економіст.

Він вважає, що у Кремля у цій ситуації є два варіанти дій – або консервація свердловин, що є дуже дорогим процесом, або ж спалювання видобутої нафти, чим Росія завдасть чималої шкоди екології.

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Шапран відзначив, що Китай та Індія не зможуть фізично викупити весь обсяг російської нафти. Тому, на думку аналітика, упродовж одного, двох чи трьох місяців ми всі побачимо істерику Кремля. Також Росія захоче скористатися тим, що наші західні партнери дуже довго між собою домовлялися.

Росія не має вибору – бо відсутні нафтові сховища

Економіст відзначив, що Захід нарешті домовився щодо цін на російську нафту, але це сталося взимку, коли холодно і коли енергоресурси мають підвищений попит, зокрема і в європейському регіоні.

Я очікую, що проєкт буде довгим. Це питання не вирішиться за один чи два місяці, можливо через 3 – 4 місяці ми побачимо перші результати від нього,

– підсумував аналітик.

Він впевнений, що через кілька місяців Росія змушена буде прийняти умови щодо цін на нафту, бо зовсім не готова до такого рішення ЄС. Зокрема у Москви немає нафтових сховищ, щоб зберігати свій видобуток. І у Сполучених Штатах та в Європейському Союзі про це добре обізнані.

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Ліміт цін на російську нафту: реакція аналітиків