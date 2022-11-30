Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін. Він вважає, що у Росії немає жодних можливостей збільшити постачання газу чи нафти.

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Він впевнений, якщо нафта продаватиметься у три рази менше, то Росію не врятують сірі чи чорні ринки.

Потрібні жорсткіші санкції

У разі різкого падіння продажів Москва може розраховувати всього на кілька місяців до колапсу, а якщо падіння буде більш м’яке, то до року.

Найкраща зброя у війні – це якнайшвидше позбавлення Росії грошей, тобто потрібні жорсткіші санкції. З грошима потрібно закінчувати, решта не має великого значення,

– переконаний Невзлін.

Російський опозиціонер вважає, що у Росії очевидні проблеми із забезпеченням своєї армії. Про це свідчить і використання окупантами крилатих ракет, із яких вони знімають ядерні заряди і запускають без боєголовки.

Це означає, що вони мають проблеми. Якщо не буде достатньо грошей, то на армію не буде що давати. Якщо давати на армію, то тоді всі здохнуть з голоду. Тож треба жорстко ліквідувати їхню можливість впливати на цей ринок,

– вважає Невзлін.

Леонід Невзлін про те, як позбавити Росію грошей якнайшвидше: дивіться відео

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