Гринчук могла ночувати в міністра юстиції Галущенка: як на заяви відреагувала міністерка
- САП представив докази, що міністерка енергетики Гринчук ночувала в міністра юстиції Галущенка.
- Гринчук заявила, що "нічого не чула про це", а далі не відповідала на дзвінки журналістів.
САП повідомила, що міністерка енергетики Гринчук нібито ночувала в міністра юстиції Галущенка. Прокурор у суді навів дані, які це підтверджують.
САП висунула певні докази під час засідання ВАКС 12 листопада. Сама міністерка вже відреагувала на заяви в коментарі "Слідство.Інфо", передає 24 Канал.
Які дані щодо Гринчук та Галущенка наводить САП?
Прокурор САП представив на засідання ВАКС протоколи візуального спостереження. Вони нібито свідчать, що міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
За даними слідства, такі дії зафіксували 23 – 24 та 28 липня, а також 11 – 13 серпня 2025 року. Тоді Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.
Прокурор зазначив, що посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".
Журналісти "Слідство.Інфо" звернулися до Гринчук із запитанням про нові обставини. Міністерка відповіла, що "нічого про це не чула", кинула слухавку, і більше не відповідала на дзвінки.
До чого призвели заяви?
Президент Володимир Зеленський 12 листопада закликав Германа Галущенка та Світлану Гринчук подати у відставку.
Міністерка енергетики вже написала заяву про відставку за власним бажанням. Вона стверджує, що посада для неї ніколи не була метою, а закон – жодного разу не порушувала.
За даними джерел "РБК-Україна", парламент планує розглянути питання звільнення двох міністрів 18 листопада.