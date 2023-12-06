Українська делегація у США зустрілася зі спікером Джонсоном: Маркарова озвучила подробиці

Українська делегація, яка перебуває в США, зустрілась зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Перед цим Комітет видатків США опублікував текст бюджетного запиту, у якому мовилось й про Україну.

Пані посол України Оксана Маркарова розповіла в ефірі телемарафону, що зустріч української делегації з Майком Джонсоном була дуже теплою та дуже продуктивною, пише 24 Канал.

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Що сказала Макарова про зустріч зі спікером Палати представників США

Оксана Макарова розповіла, що в українську делегацію входили:

глава Верховної Ради Руслан Стефанчук,

міністр оборони Рустем Умєров,

керівник ОП Андрій Єрмак,

посол України у США.

Пані посол розповіла, що більшість часу 5 грудня вони провели в Конгресі, зустрічаючись з головами комітетів США та групою підтримки України в Сенаті США. Макарова пояснила, що Україна наразі не там, де хотіла б бути.

Той пакет, який ми очікуємо, який буде проголосований, у якому буде суттєва допомога Україні – збройна, фінансова та гуманітарна. Його запропонувала адміністрація Байдена і він перебуває на розгляді в Сенаті та Палаті представників. До нього додалась ще одна частина. Це питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики Сполучених Штатів. Це і є зараз найбільш гаряча та обговорювана тема,

– заявила Оксана Макарова.

За її словами, питання виділення зброї Україні вже не дискутується, адже воно має двопартійну підтримку. Окрім того, не порушується питання виділення Україні великої бюджетної допомоги.

"Дійсно активно обговорювалось, чи потрібна нам така велика бюджетна допомога, чи може її треба скоротити. На сьогодні позитивно… І цей текст ми побачили в Сенаті, що всі ці цифри не тільки не зменшені, але й деякі з них збільшені в пропозиції", – заявила Макарова.

Проте, за її словами, цей законопроєкт не включає узгоджену позицію по кордону США. І деякі республіканці заявили, що саме тому не підтримуватимуть проєкт закону.

Пані посол пояснила, що навіть у випадку, якщо 6 грудня не проголосують за проєкт, то це технічна непідтримка і вона не стосується України.

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Що цьому передувало