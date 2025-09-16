Частину України накриють грози та зливи: у яких областях чекати негоду
- В Україні 17 вересня очікуються грози та зливи в низці областей.
- Погодні умови можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та ускладнення руху транспорту, оголошено І рівень небезпечності в деяких регіонах.
В середу, 17 вересня, в Україні прогнозують хмарну погоду. Ба більше, в низці областей очікуються грози та зливи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональні центри з гідрометеорології.
Де вируватиме найближчим часом негода?
В Тернополі 17 вересня вночі будуть помірні, місцями значні дощі. Вдень прогнозують невеликі опади. До слова, в другій половині дня 16 вересня очікуються грози.
На Черкащині в цей день прогнозують сильні дощі, місцями можуть бути грози. Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності, про що розповів в коментарі Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Вдень 17 вересня в регіоні очікуються сильні дощі 15 – 30 міліметрів за 12 годин і менше.
Погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту, підкреслив синоптик.
Івано-Франківщину теж накриє негода. Так, за даними синоптиків, до кінця дня 16 вересня по місту та області очікуються грози, пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Львівщина – в середу, 17 вересня, вночі буде без істотних опадів, проте вдень прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, град. Вночі буде слабкий туман.
В Луцьку 17 вересня буде невеликий дощ, вдень гроза. Таку ж погоду прогнозують і для області.
Вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ та грози слід чекати 17 вересня жителям Рівненщини. Вночі та вранці слабкий туман. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
В Чернівецькій області буде вночі значний дощ, а вдень місцями невеликий дощ та гроза. Щодо області, то вночі там також очікується дощ, гроза, а ось вдень без опадів.
За даними синоптиків, у Києві вночі буде помірний, а вдень значний дощ. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
В Житомирі вночі 17 вересня буде значний дощ, а вдень слід чекати помірних опадів. Щодо області, то там вночі також прогнозують значний дощ, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Синоптики також прогнозують подекуди грозу.
Якою загалом буде погода по Україні 17 вересня?
В Україні 17 вересня, крім сходу, південного сходу та Сумщини, варто чекати помірні, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях значні дощі, а місцями грози.
За даними синоптиків, вітер буде південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по Україні вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла; вдень +20 – +25 градусів, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15 – 20 градусів тепла. В Карпатах вночі прогнозують 5 – 10 градусів тепла, а вдень від +9 до +14.