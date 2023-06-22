Після звіту Єврокомісії: президентка Грузії помилувала гендиректора опозиційного телеканалу
Джерело:NEWSGEORGIA
У Грузії одному із головних критиків уряду "Грузинської мрії" Ніку Гварамії ще декілька днів тому суд залишив у силі вирок у вигляді 3,5 роки в'язниці за розтрату коштів телекомпанії "Руставі 2". Однак уже у четвер, 22 червня, президентка країни помилувала ексгендиректора телеканалу.
Саломе Зурабішвілі повідомила, що таке рішення вона ухвалила після того, як були вичерпані всі юридичні кроки, коли Верховний суд Грузії не прийняв позов до розгляду. А також додала, що не збирається пояснювати це рішення.
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Пояснювати своє рішення Зурабішвілі не збирається
Президентка Грузії сказала, що таке рішення – це дискреційне право президента. Воно "не підлягає чиємусь тиску, пораді, рекомендації чи будь-якому іншому виду загроз".
Я не збираюся ділитися жодними роз'ясненнями щодо цього рішення, тому що це моє дискреційне право, яким я користуюсь сьогодні,
– зазначила Саломе Зурабішвілі.
Помилування відбулося після звіту Єврокомісії
Варто зазначити, що перед помилуванням Гварамії у проміжному звіті Єврокомісії про виконання Грузією рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС констатували відсутність будь-якого прогресу за останній рік щодо пункту "медіа-плюралізм". При цьому, як зазначили у NEWSGEORGIA, арешт та вирок Гварамії були однією з причин такої оцінки.
Відтак за словами члена парламенту Грузії Левана Хабеішвілі, рішення про помилування важливо не лише для однієї людини, а й "для національних інтересів країни". А народний захисник Грузії Леван Йоселіані підкреслив: Сьогодні ми стали ближчими до Європи".
Найбільший крок до інтеграції з Євросоюзом зробила президент Грузії. Якщо вона стане мішенню "Грузинської мрії", ми її захистимо. Однозначно,
– зазначила опозиційна депутатка Хатія Деканоїдзе.
Що відомо про Ніка Гварамію та суд над ним
- Влітку 2019 року Ніка Гварамію звільнили з телекомпанії "Руставі 2", на якому в прямому ефірі облаяли Путіна і з яким 24 Канал влаштовував телеміст. Трапилося це після програшу справи лояльно налаштованому до влади бізнесмену Кібару Халваші, який був одним із колишніх власників.
- Однак після цього Гварамія заново зібрав команду та створив телеканал "Mtavari".
- У травні 2022 року Тбіліський міський суд засудив Гварамію до 3,6 років позбавлення волі. Варто зазначити, що таке покарання – найсуворіше за статтею про перевищення повноважень.
- Чоловіка визнали винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". Це, на думку суду, нібито завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.
- За даними ЗМІ, авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики Грузії розцінюють справу проти Гварамії як політично мотивовану. До його помилування у державі був створений "Рух за визволення Нікі Гварамія", який регулярно проводив протестні акції, і учасники якого неодноразово закликали президентку помилувати гендиректора "Mtavari".