Після звіту Єврокомісії: президентка Грузії помилувала гендиректора опозиційного телеканалу

У Грузії одному із головних критиків уряду "Грузинської мрії" Ніку Гварамії ще декілька днів тому суд залишив у силі вирок у вигляді 3,5 роки в'язниці за розтрату коштів телекомпанії "Руставі 2". Однак уже у четвер, 22 червня, президентка країни помилувала ексгендиректора телеканалу.

Саломе Зурабішвілі повідомила, що таке рішення вона ухвалила після того, як були вичерпані всі юридичні кроки, коли Верховний суд Грузії не прийняв позов до розгляду. А також додала, що не збирається пояснювати це рішення.

Варте уваги Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати

Пояснювати своє рішення Зурабішвілі не збирається

Президентка Грузії сказала, що таке рішення – це дискреційне право президента. Воно "не підлягає чиємусь тиску, пораді, рекомендації чи будь-якому іншому виду загроз".

Я не збираюся ділитися жодними роз'ясненнями щодо цього рішення, тому що це моє дискреційне право, яким я користуюсь сьогодні,

– зазначила Саломе Зурабішвілі.

Помилування відбулося після звіту Єврокомісії

Варто зазначити, що перед помилуванням Гварамії у проміжному звіті Єврокомісії про виконання Грузією рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС констатували відсутність будь-якого прогресу за останній рік щодо пункту "медіа-плюралізм". При цьому, як зазначили у NEWSGEORGIA, арешт та вирок Гварамії були однією з причин такої оцінки.

Відтак за словами члена парламенту Грузії Левана Хабеішвілі, рішення про помилування важливо не лише для однієї людини, а й "для національних інтересів країни". А народний захисник Грузії Леван Йоселіані підкреслив: Сьогодні ми стали ближчими до Європи".

Найбільший крок до інтеграції з Євросоюзом зробила президент Грузії. Якщо вона стане мішенню "Грузинської мрії", ми її захистимо. Однозначно,

– зазначила опозиційна депутатка Хатія Деканоїдзе.

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