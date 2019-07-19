Скандал з Руставі-2, в ефірі якого обматюкали Путіна: гендиректора телеканалу звільнили

Продовження отримав скандал навколо телеканалу "Руставі -2", де в прямому ефірі облаяли Путіна і з яким 24 канал влаштовував телеміст. Так, новий власник грузинського телеканалу звільнив генерального директора Ніку Гварамію.

Сталося це через те, що бізнесмен КІбар Халваши, який отримав контрольний пакет акції телеканалу, вирішив змінити там керівництво.

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Тому замість Ніка Гварамія директором "Руставі-2" призначив свого адвоката Паату Салію. Зміни в керівництві телеканалу вже навіть відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії.

Сам Гварамія назвав свою відставку політично вмотивованою. Адже його контракт діяв до грудня 2020 року. А ще за його даними, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і очільник Кремля Владімір Путін, начебто, особисто вимагали закрити "Руставі-2".

Що відомо про загострення стосунків між Грузією та Росією?Йдеться про інцидент на грузинському телебаченні 8 липня, коли журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав президента РФ російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.



Грузинська влада різко засудила дії журналіста Георгія Габунії. На каналі ведучого відсторонили від роботи на два місяці, проте не звільнили. Під будівлею телеканалу одразу зібрався мітинг і каналу довелося тимчасово зупинити ефір.



У Росії інцидент було засуджено на найвищих рівнях влади. Держдума пригрозила додатковими санкціями державі.