Про це він заявив у листі, наданому журналістам. У ньому Саакашвілі відповів президентці цієї країни Саломе Зурабішвілі, яка відмовляється його помилувати.

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Сам Саакашвілі зазначив, що перебуває в грузинській в'язниці, тому що, коли у 2014 році приїхав в Україну і став допомагати новій владі після Євромайдану, саме Путін дав розпорядження олігархові Іванішвілі, якого посадив до влади в Грузії порушити проти нього кримінальні справи.

Путін не міг пробачити мені підтримку першого українського Майдану 2004 року і того, що я не пустив його армію до Тбілісі та відстояв грузинську державність у 2008 році. Я опинився у Грузії у 2021 році, бо бачив, що нас повністю тягли під Росію і я спробував врятувати ситуацію,

– наголосив політик.

Він додав, що потім почалася війна і наголосив, що вважає себе особистим військовополоненим Путіна.

"Мене отруїли, катували. Мене судять за звинуваченнями, висмоктаними з пальця. Я дуже вдячний президенту Зеленському та його офісу, які неодноразово публічно захищали мої права. Україна вимагає моєї видачі як громадянина України. Європарламент одноголосно ухвалив резолюцію, вимагаючи мого звільнення, називаючи мій арешт "особистою вендетою олігарха", – зауважив Саакашвілі.

А щодо Зурабішвілі, то політик назвав її лицеміркою, яка іноді говорить правильні речі. До прикладу, зараз вона просто вимолює запрошення у Зеленського.

Зурабішвілі звичайна лялька Іванішвілі, яку він використовує для того, щоб заговорити Заходу та Україні зуби. Вона всіляко схвалювала збройні провокації з боку Росії. Вона грає зараз роль схожу на роль угорського президента,

– констатував Саакашвілі.

Що цьому передувало

Міхеїла Саакашвілі затримали у Тбілісі у жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення. Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану здоров'я, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя – лікування за кордоном.

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії. Раніше президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що відмовляється помилувати Саакашвілі через те, що грузинський народ вважає, що Саакашвілі має заплатити за злочини, які були скоєні під час його керівництва країною.