У Грузії заявили, що Саакашвілі "18 років не дає відпочинку країні". Відповідну заяву, відповідаючи на питання журналістів, зробив глава правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.
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Михаїл Саакашвілі – людина, яка вже 18 років не дає відпочинку країні. Він їхав до Грузії, щоб втілити загрозу державного перевороту, або ж сам держпереворот,
– заявив Кохабідзе.
Він також додав, що судові процеси проти Саакашвілі будуть проводитися відповідно до правових норм, але він не сказав, які відповіді вони дадуть на питання про політичні переслідування в правлячій партії.
"Що стосується спецоперації, то у спецоперації є свої правила. Для досягнення мети конфіденційність повинна бути максимально захищена", – переконаний політик.
До речі, після затримання 1 жовтня Саакашвілі заявив, що оголосив голодування у СІЗО. Він також вимагає зустрічі з українським консулом. Адже він вважає себе політичним в'язнем та не погоджується з вироком суду.
Ба більше, проти Саакашвілі у Грузії відкрили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин кордону. Адже за офіційними каналами він начебто не виїжджав з території України й не заїжджав на територію Грузії.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Михаїла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. У цей день політик тільки в'їхав на територію країни, проте його ще раніше заочно засудили до 6 років ув'язнення.
- У прокуратурі Грузії стверджують. що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Адже злочини, у яких його звинувачують – вчинені саме на грузинській території.
- В українському МЗС заявили, що вже викликали посла Грузії через цей інцидент, аби той надав пояснення. Президент України Володимир Зленський запевнив, що стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії.
- Натомість грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі відреагувала заявила, що ніколи не помилує політика.