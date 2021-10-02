У Грузії заявили, що Саакашвілі "18 років не дає відпочинку країні". Відповідну заяву, відповідаючи на питання журналістів, зробив глава правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

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Михаїл Саакашвілі – людина, яка вже 18 років не дає відпочинку країні. Він їхав до Грузії, щоб втілити загрозу державного перевороту, або ж сам держпереворот,

– заявив Кохабідзе.

Він також додав, що судові процеси проти Саакашвілі будуть проводитися відповідно до правових норм, але він не сказав, які відповіді вони дадуть на питання про політичні переслідування в правлячій партії.

"Що стосується спецоперації, то у спецоперації є свої правила. Для досягнення мети конфіденційність повинна бути максимально захищена", – переконаний політик.

До речі, після затримання 1 жовтня Саакашвілі заявив, що оголосив голодування у СІЗО. Він також вимагає зустрічі з українським консулом. Адже він вважає себе політичним в'язнем та не погоджується з вироком суду.

Ба більше, проти Саакашвілі у Грузії відкрили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин кордону. Адже за офіційними каналами він начебто не виїжджав з території України й не заїжджав на територію Грузії.

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