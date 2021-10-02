А ще й голова виконавчого комітету Національної ради реформ. Про це нагадав глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у спілкуванні з журналістами.
Найважливіше – тут Затримання Саакашвілі в Грузії: усі відомі подробиці та реакції країн
"Він громадянин України"
Керівник фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давид Арахамія прокоментував представникам ЗМІ інцидент із затриманням у Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал. Тому що він громадянин України,
– сказав Арахамія.
Однак аналізувати інцидент він не став. Зауважив тільки, що:
- "Розбір цієї ситуації на міжнародному рівні" буде після вихідних.
- У Верховній Раді ж мають зробити все, щоб захистити громадянина України та повернути його на українську територію.
З іншого боку, Давид Арахамія запевнив, що Міхеіл Саакашвілі розумів всі ризики своєї поїздки до Грузії. Тож перед тим, як давати серйозні коментарі, треба зрозуміти всі обставини.
Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії
- 1 жовтня стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі таки приїхав до Грузії, і там його затримали.
- А все тому, що на батьківщині політика заочно засудили до кількох років ув'язнення.
- У МЗС України заявили, що викликали посла Грузії через цей інцидент, аби той надав пояснення.
- Також, за словами речника Зеленського, глава держави стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії.