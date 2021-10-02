А ще й голова виконавчого комітету Національної ради реформ. Про це нагадав глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у спілкуванні з журналістами.

Найважливіше – тут Затримання Саакашвілі в Грузії: усі відомі подробиці та реакції країн

"Він громадянин України"

Керівник фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давид Арахамія прокоментував представникам ЗМІ інцидент із затриманням у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал. Тому що він громадянин України,

– сказав Арахамія.

Однак аналізувати інцидент він не став. Зауважив тільки, що:

"Розбір цієї ситуації на міжнародному рівні" буде після вихідних.

У Верховній Раді ж мають зробити все, щоб захистити громадянина України та повернути його на українську територію.

З іншого боку, Давид Арахамія запевнив, що Міхеіл Саакашвілі розумів всі ризики своєї поїздки до Грузії. Тож перед тим, як давати серйозні коментарі, треба зрозуміти всі обставини.

Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії