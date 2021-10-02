Прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині.
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Саакашвілі отримав термін
Це абсолютно неможливо, тому що злочини скоювалися на території Грузії,
– пояснив речник грузинської прокуратури.
Крім того, в прокуратурі зазначили, що Саакашвілі вже отримав 6 років ув'язнення за побиття депутата парламенту. Вирок суду оскарженню не підлягає. Політику також інкримінують незаконний перетин грузинського кордону.
Єдиним шляхом для Саакашвілі до звільнення поки що є лише помилування президентки Саломе Зурабішвілі. Однак остання категорично налаштована проти цього.
Затримання Саакашвілі: головне
- Уранці 1 жовтня Міхеїл Саакашвілі анонсував своє повернення до Грузії. Увечері того ж дня його затримали.
- На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили декілька кримінальних справ, через деякі з них він вже отримав 6 років ув'язнення. Наразі політика доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі.
- Саакашвілі оголосив голодування та вимагає зустрічі з українським консулом.