Прокуратура Грузии расследует 14 уголовных дел против экс-президента. Поэтому наличие гражданства другой страны не может помешать ему отбывать срок на родине.

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Саакашвили получил срок

Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии,

– обїяснил представитель грузинской прокуратуры.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что Саакашвили уже получил 6 лет заключения за избиение депутата парламента. Приговор суда обжалованию не подлежит. Политику также инкриминируют незаконное пересечение грузинской границы.

Единственным путем для Саакашвили к освобождению пока является только помилование президента Саломе Зурабишвили. Однако последняя категорически настроена против этого.

Задержание Саакашвили: главное