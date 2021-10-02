Прокуратура Грузии расследует 14 уголовных дел против экс-президента. Поэтому наличие гражданства другой страны не может помешать ему отбывать срок на родине.
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Саакашвили получил срок
Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии,
– обїяснил представитель грузинской прокуратуры.
Кроме того, в прокуратуре отметили, что Саакашвили уже получил 6 лет заключения за избиение депутата парламента. Приговор суда обжалованию не подлежит. Политику также инкриминируют незаконное пересечение грузинской границы.
Единственным путем для Саакашвили к освобождению пока является только помилование президента Саломе Зурабишвили. Однако последняя категорически настроена против этого.
Задержание Саакашвили: главное
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Вечером того же дня его задержали.
- На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он уже получил 6 лет заключения. Сейчас политика доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси.
- Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом.