В Грузии заявили, что Саакашвили "18 лет не дает отдыха стране". Соответствующее заявление, отвечая на вопросы журналистов, сделал глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

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Михаил Саакашвили – человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот,

– заявил Кохабидзе.

Он также добавил, что судебные процессы против Саакашвили будут проводиться в соответствии с правовыми нормами, но он не сказал, какие ответы они дадут на вопрос о политических преследованиях в правящей партии.

"Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена", – убежден политик.

Кстати, после задержания 1 октября Саакашвили заявил, что объявил голодовку в СИЗО. Он также требует встречи с украинским консулом. Ведь он считает себя политическим заключенным и не соглашается с приговором суда.

Более того, против Саакашвили в Грузии открыли еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении границы. Ведь по официальным каналам он вроде бы не выезжал с территории Украины и не заезжал на территорию Грузии.

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