В Грузии заявили, что Саакашвили "18 лет не дает отдыха стране". Соответствующее заявление, отвечая на вопросы журналистов, сделал глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
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Михаил Саакашвили – человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот,
– заявил Кохабидзе.
Он также добавил, что судебные процессы против Саакашвили будут проводиться в соответствии с правовыми нормами, но он не сказал, какие ответы они дадут на вопрос о политических преследованиях в правящей партии.
"Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена", – убежден политик.
Кстати, после задержания 1 октября Саакашвили заявил, что объявил голодовку в СИЗО. Он также требует встречи с украинским консулом. Ведь он считает себя политическим заключенным и не соглашается с приговором суда.
Более того, против Саакашвили в Грузии открыли еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении границы. Ведь по официальным каналам он вроде бы не выезжал с территории Украины и не заезжал на территорию Грузии.
Что известно о задержании Саакашвили
- Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. В этот день политик только въехал на территорию страны, однако его еще раньше заочно приговорили к 6 годам заключения.
- В прокуратуре Грузии утверждают. что украинское гражданство не поможет Саакашвили вернуться в Украину. Ведь преступления, в которых его обвиняют – совершены именно на грузинской территории.
- В украинском МИД заявили, что уже вызвали посла Грузии из-за этого инцидента, чтобы тот предоставил объяснения. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии.
- Зато грузинская лидер Саломе Зурабишвили отреагировала, что никогда не помилует политика.