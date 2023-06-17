Об этом он заявил в письме, предоставленном журналистам. В нем Саакашвили ответил президентке этой страны Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать.

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Сам Саакашвили отметил, что находится в грузинской тюрьме, потому что когда в 2014 году приехал в Украину и стал помогать новой власти после Евромайдана, именно Путин дал распоряжение олигарху Иванишвили, которого посадил к власти в Грузии возбудить против него уголовные дела.

Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году. Я оказался в Грузии в 2021 году, потому что видел, что нас полностью тянули под Россию и я попытался спасти ситуацию,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что потом началась война и подчеркнул, что считает себя личным военнопленным Путина.

" Меня отравили, пытали. Меня судят по обвинениям, высосанным из пальца. Я очень благодарен президенту Зеленскому и его офису, неоднократно публично защищавшим мои права. Украина требует моей выдачи как гражданина Украины. Европарламент единогласно принял резолюцию, требуя моего увольнения, называя мой арест "личной вендеттой олигарха", – отметил Саакашвили.

А что касается Зурабишвили, то политик назвал ее лицемеркой, которая иногда говорит правильные вещи. К примеру, сейчас она просто вымаливает приглашение у Зеленского.

Зурабишвили – обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить Западу и Украине зубы. Она всячески одобряла вооруженные провокации со стороны России. Она играет сейчас роль похожую на роль венгерского президента,

– констатировал Саакашвили.

Что этому предшествовало

Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где его обвиняют по нескольким уголовным делам. За двумя из них его заочно, еще до возвращения, приговорили к шести годам заключения. Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. Близкие и поклонники Саакашвили давно бьют тревогу с по поводу его состояния здоровья, полагая, что единственный выход для спасения его жизни – лечение за границей.

Президент Владимир Зеленский считает, что жизнь экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, имеющего гражданство Украины, сейчас зависит от нравственного решения Грузии. Ранее президент Грузии Зурабишвили заявила, что отказывается помиловать Саакашвили из-за того, что грузинский народ считает, что Саакашвили должен заплатить за преступления, совершенные во время его руководства страной.