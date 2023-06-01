Ясько растрогала сеть публикацией в сети. Следует отметить, что нардеп не указала ни пол, ни дату рождения, ни отца ребенка.
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"Мы совсем по-другому все представляли"
Любимая Саакашвили в сообщении рассказала о сложностях рождения ребенка в реалиях войны. Ясько подчеркнула, что кроме войны оказало большое влияние и отсутствие отца рядом. Нардеп сообщила, что он сейчас не "на свободе" и "не в здоровье", намекая на Саакашвили.
Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины,
– написала об отце Ясько.
Отдельно в сообщении нардеп рассказала о сложностях самостоятельно воспитывать ребенка. Она описала, что во время важных месяцев была одна и оказывалась в страшных ситуациях.
"Мы совсем по другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими. По сути родители ребенка – только ты у ребенка есть. Наряду только ты – мама, которая выполняет по двум функциям и мамы, и папу", – подчеркнула Ясько.
Последние новости о состоянии Саакашвили
- Брат политика заявлял, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Его вес снизился до 60 килограммов, сейчас он даже не может самостоятельно встать с кровати.
- В настоящее время Саакашвили находится на лечении в клинике "Вивамед". Однако в учреждении заявили, что хотят отказаться от пациента, поскольку сомневаются в целесообразности нахождения политика в больнице. Адвокат Саакашвили заявил, что возмущен таким заявлением врачей, ведь это смертный приговор в его состоянии.
- В марте Саакашвили заявил, что имеет критическое повреждение мозга. Это подтвердили во время МРТ. Кроме того, политик утверждает, что большинство этих симптомов связано с отравлением тяжелыми металлами.