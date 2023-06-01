Ясько растрогала сеть публикацией в сети. Следует отметить, что нардеп не указала ни пол, ни дату рождения, ни отца ребенка.

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"Мы совсем по-другому все представляли"

Любимая Саакашвили в сообщении рассказала о сложностях рождения ребенка в реалиях войны. Ясько подчеркнула, что кроме войны оказало большое влияние и отсутствие отца рядом. Нардеп сообщила, что он сейчас не "на свободе" и "не в здоровье", намекая на Саакашвили.

Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины,

– написала об отце Ясько.

Отдельно в сообщении нардеп рассказала о сложностях самостоятельно воспитывать ребенка. Она описала, что во время важных месяцев была одна и оказывалась в страшных ситуациях.

"Мы совсем по другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими. По сути родители ребенка – только ты у ребенка есть. Наряду только ты – мама, которая выполняет по двум функциям и мамы, и папу", – подчеркнула Ясько.

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