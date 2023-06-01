Ясько розчулила мережу дописом у мережі. Варто зазначити, що нардепка не вказала ні стать, ні дату народження, ні батька дитини.
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"Ми зовсім по-іншому все уявляли"
Кохана Саакашвілі у дописі розповіла про складнощі народження дитини в реаліях війни. Ясько підкреслила, що окрім війни неабияк вплинула і відсутність батька поряд. Нардепка повідомила, що він зараз не "на свободі" й "не в здоров'ї", натякаючи на Саакашвілі.
Моя дитина – це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України,
– написала про батька Ясько.
Окремо у дописі нардепка розповіла про складнощі самостійно виховувати дитину. Вона описала, що під час важливих місяців була одна й опинялася у страшних ситуаціях.
"Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. По суті з батьків дитини – тільки ти у дитини є. Поряд тільки ти – мама, яка виконує за двох функції й мами, й тата", – підкреслила Ясько.
Останні новини про стан Саакашвілі
- Брат політика заявляв, що Саакашвілі перебуває у критичному стані. Його вага зменшилася до 60 кілограмів, зараз він навіть не може самостійно встати з ліжка.
- Нині Саакашвілі знаходиться на лікуванні у клініці "Вівамед". Проте в установі заявили, що хочуть відмовитися від пацієнта, оскільки сумніваються у доцільності перебування політика в лікарні. Адвокат Саакашвілі заявив, що обурений такою заявою лікарів, адже це є смертним вироком у його стані.
- У березні Саакашвілі заявив, що має критичне пошкодження мозку. Це підтвердили під час МРТ. Окрім того, політик стверджує, що більшість цих симптомів пов'язана з отруєнням тяжкими металами.