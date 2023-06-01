Ясько розчулила мережу дописом у мережі. Варто зазначити, що нардепка не вказала ні стать, ні дату народження, ні батька дитини.

Дивіться також Я помираю, – у Politico опублікували колонку від Саакашвілі

"Ми зовсім по-іншому все уявляли"

Кохана Саакашвілі у дописі розповіла про складнощі народження дитини в реаліях війни. Ясько підкреслила, що окрім війни неабияк вплинула і відсутність батька поряд. Нардепка повідомила, що він зараз не "на свободі" й "не в здоров'ї", натякаючи на Саакашвілі.

Моя дитина – це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України,

– написала про батька Ясько.

Окремо у дописі нардепка розповіла про складнощі самостійно виховувати дитину. Вона описала, що під час важливих місяців була одна й опинялася у страшних ситуаціях.

"Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. По суті з батьків дитини – тільки ти у дитини є. Поряд тільки ти – мама, яка виконує за двох функції й мами, й тата", – підкреслила Ясько.

Останні новини про стан Саакашвілі