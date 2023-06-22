После отчета Еврокомиссии: президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционного телеканала
Источник:NEWSGEORGIA
В Грузии одному из главных критиков правительства "Грузинской мечты" Нику Гварамии еще несколько дней назад суд оставил в силе приговор в виде 3,5 лет тюрьмы за растрату средств телекомпании "Рустави 2". Однако уже в четверг, 22 июня, президент страны помиловала экс-гендиректора телеканала.
Саломе Зурабишвили сообщила, что такое решение она приняла после того, как были исчерпаны все юридические шаги, когда Верховный суд Грузии не принял иск к рассмотрению. А также добавила, что не намерена объяснять это решение.
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Объяснять свое решение Зурабишвили не собирается
Президент Грузии сказала, что такое решение – это дискреционное право президента. Оно "не подлежит чьему-либо давлению, совету, рекомендации или какому-либо другому виду угроз".
Я не собираюсь делиться никакими разъяснениями по поводу этого решения, потому что это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня,
– отметила Саломе Зурабишвили.
Помилование состоялось после отчета Еврокомиссии
Стоит отметить, что перед помилованием Гварамии в промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций по приобретению статуса кандидата в ЕС констатировали отсутствие какого-либо прогресса за последний год по пункту "медиа-плюрализм". При этом, как отметили в NEWSGEORGIA, арест и приговор Гварамии были одной из причин такой оценки.
Следовательно, по словам члена парламента Грузии Левана Хабеишвили, решение о помиловании важно не только для одного человека, но и "для национальных интересов страны". А народный защитник Грузии Леван Иоселиани подчеркнул: "Сегодня мы стали ближе к Европе".
Самый большой шаг к интеграции с Евросоюзом сделала президент Грузии. Если она станет мишенью "Грузинской мечты", мы ее защитим. Однозначно,
– отметила оппозиционная депутат Хатия Деканоидзе.
Что известно о Нике Гварамии и суде над ним
- Летом 2019 года Ника Гварамию уволили из телекомпании "Рустави 2", на которой в прямом эфире обругали Путина и с которым 24 Канал устраивал телемост. Случилось это после проигрыша дела лояльно настроенному к власти бизнесмену Кибару Халваши, который был одним из бывших владельцев.
- Однако после этого Гварамия собрал команду и создал телеканал "Mtavari".
- В мае 2022 года Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к 3,6 годам лишения свободы. Следует отметить, что такое наказание – самое суровое по статье о превышении полномочий.
- Мужчину признали виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". Это, по мнению суда, якобы нанесло ущерб интересам частной телекомпании.
- По данным СМИ, авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики Грузии расценивают дело против Гварамии как политически мотивированное. До его помилования в государстве было создано "Движение за освобождение Ники Гварамия", регулярно проводившее протестные акции, и участники которого неоднократно призывали президентку помиловать гендиректора "Mtavari".