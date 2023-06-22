После отчета Еврокомиссии: президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционного телеканала

В Грузии одному из главных критиков правительства "Грузинской мечты" Нику Гварамии еще несколько дней назад суд оставил в силе приговор в виде 3,5 лет тюрьмы за растрату средств телекомпании "Рустави 2". Однако уже в четверг, 22 июня, президент страны помиловала экс-гендиректора телеканала.

Саломе Зурабишвили сообщила, что такое решение она приняла после того, как были исчерпаны все юридические шаги, когда Верховный суд Грузии не принял иск к рассмотрению. А также добавила, что не намерена объяснять это решение.

Достойно внимания Саакашвили ответил президентке Грузии, которая отказывается его помиловать

Объяснять свое решение Зурабишвили не собирается

Президент Грузии сказала, что такое решение – это дискреционное право президента. Оно "не подлежит чьему-либо давлению, совету, рекомендации или какому-либо другому виду угроз".

Я не собираюсь делиться никакими разъяснениями по поводу этого решения, потому что это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня,

– отметила Саломе Зурабишвили.

Помилование состоялось после отчета Еврокомиссии

Стоит отметить, что перед помилованием Гварамии в промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций по приобретению статуса кандидата в ЕС констатировали отсутствие какого-либо прогресса за последний год по пункту "медиа-плюрализм". При этом, как отметили в NEWSGEORGIA, арест и приговор Гварамии были одной из причин такой оценки.

Следовательно, по словам члена парламента Грузии Левана Хабеишвили, решение о помиловании важно не только для одного человека, но и "для национальных интересов страны". А народный защитник Грузии Леван Иоселиани подчеркнул: "Сегодня мы стали ближе к Европе".

Самый большой шаг к интеграции с Евросоюзом сделала президент Грузии. Если она станет мишенью "Грузинской мечты", мы ее защитим. Однозначно,

– отметила оппозиционная депутат Хатия Деканоидзе.

Что известно о Нике Гварамии и суде над ним