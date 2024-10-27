"Відбулися "російські вибори": президентка Грузії не визнає результати і закликає до мітингу

У Грузії відбулися парламентські вибори, у якій більшість голосів здобула провладна партія "Грузинська мрія". Президентка країни назвала це голосування "російськими виборами".

Про це Саломе Зурабішвілі заявила на спеціальному брифінгу з лідерами опозиції. Водночас вона зауважила, що не визнає ці вибори.

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Опозиція у Грузії висловлює протест

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів і заявила про тотальну фальсифікацію.

У Грузії відбулися "російські вибори", нові технології були використані для "відмивання фальсифікацій",

– сказала вона.

Зурабішвілі оголосила про проведення мітингу на проспекті Руставелі – 28 жовтня о 19:00.

До слова, раніше в "Коаліції за зміни" сказали, що збираються відмовитися від депутатських мандатів та держфінансування. Премʼєр Грузії Кобахідзе заявив, що уряд затвердять попри протести.

Що відомо про вибори у Грузії

Зауважимо, після підрахунку голосів з 99% дільниць керівна партія набрала майже 54% голосів, а чотири опозиційні партії сумарно – лише близько 35%. Два з трьох екзитполів показувала перемогу опозиції, серед яких була і Edison Research, що славиться своїми точними прогнозами вже не перший рік.

Згідно з екзитполом компанії Edison Research, на парламентських виборах у Грузії перемагає опозиція, набираючи сумарно 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

До слова, провідні парламентарі країн Європи та Канади вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня не були ані вільними, ані справедливими. Саме тому депутати закликали Європейський Союз не визнавати результати цього голосування.

Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори відбувалися в антидемократичних і нечесних умовах. Напередодні голосування численні організації громадянського суспільства повідомляли про випадки залякувань і нападів. Окрім цього, спостерігачі кажуть, що "Грузинська мрія" мала набагато більше фінансових ресурсів, аби проводити передвиборчу кампанію. Крім того, діяльність опозиції була обмежена "законом про іноагентів".