Про це повідомляють "Грузия Online" та Formula з посиланням на заяви Нани Малашхії, першого номеру у виборчому списку коаліції, а також лідерки "Єдності" Тіни Бакучави.

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Нана Малашхія заявила, що "Коаліція за зміни" не має наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців, тож там відмовилися від своїх парламентських мандатів, оскільки не погоджуються з результатами виборів, які радше за все були сфальсифікованими.

Я, Нана Малашхія, перший номер списку коаліції, прийшла в політику заради ідей і захисту інтересів країни. Сьогодні я відмовляюся від свого парламентського мандата,

– каже вона.

До її заяви також долучилися й інші, вона зачитала список першої двадцятки вищезгаданої коаліції. Малашхія наголосила, що коаліція обов'язково боротиметься й далі за захист голосів, "поки в цій країні не почують голос народу".

Водночас із заявою виступила Тіна Бокучава, яка сказала, що вчорашні історичні вибори були вкрадені Іванішвілі з повним ігноруванням волі суспільства, що фактично було спецоперацією російського типу проти народу Грузії, який обрав європейське майбутнє.

"Звичайно, коли ми сказали, що не визнаємо результат виборів, це, звісно, ​​означає, що ми не збираємося приходити до парламенту", – сказала лідерка "Єдності".

Зауважимо, що за даними незалежних соціологічних служб, найбільшу підтримку серед проєвропейських опозиційних сил мають саме її блок та вищезгадана "Коаліція за зміни".

До слова, провідні парламентарі країн Європи та Канади вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня не були ані вільними, ані справедливими. Саме тому депутати закликали Європейський Союз не визнавати результати цього голосування.